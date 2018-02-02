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    Ученые доказали пользу алкоголя

    (обновлено: )29040
    По мнению ученых, алкоголь оказывает благоприятный эффект на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности.
    Бутылки с вином. Архивное фото
    RIA News Александр Кондратюк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Ученые из Рочестерского университета США обнаружили, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера, сообщается в журнале Scientific Reports, передает сайт MedicalXpress.

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    По мнению ученых, алкоголь оказывает благоприятный эффект на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности. Глимфатическая система была открыта в 2012 году в ходе эксперимента на мышах. Ее работа основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

    Ученые установили, что употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах — клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора. Однако низкие дозы спиртных напитков (0,5 грамма на килограмм массы тела в день) усиливали эффективность системы у грызунов по сравнению с мышами из контрольной группы.

    По словам ученых, низкое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности.

    Ранее ученые обнаружили новую опасность сахара.

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