Курение станет роскошью: сигареты подорожают и неоднократно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина продолжает стремительно продвигаться на просторы Евросоюза, но не по уровню доходов, а по уровню цен. Одним из требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС является поднятие цен на определенные виды товаров и услуг.

Среди них – подакцизные товары. Поэтому не трудно предположить, что цены на сигареты в Украине в 2018 году вновь возрастут. И это повышение не будет единоразовым и последним: акциз на сигареты будет возрастать до тех пор, пока не достигнет норм ЕС.

"Украина должна продолжать выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Что касается налогообложения табачных изделий, то в рамках евроинтеграционного продвижения, необходимо повысить акцизы на табачные изделия до 90 евро за 1000 — это минимальный акцизный порог на сигареты в ЕС. В Украине этот показатель на уровне 21 евро. Таким образом важно в последующие годы продолжать поднимать налоги на табак, чтобы гармонизировать акцизные ставки с государствами ЕС. Это обеспечит прогнозируемые и стабильные поступления в бюджет и поможет снизить распространенность курения в Украине", — заявила народный депутат Украины Оксана Юринец на пресс-конференции в Киеве.

Три сценария повышения налога на табак

Но остается открытым вопрос, на сколько именно вырастут в цене табачные изделия в следующем году.

Эксперты группы Всемирного банка провели моделирование будущего повышения налогов на табак, которое традиционно происходит в январе каждого года. В данный момент рассматриваются три потенциальных варианта повышения акциза с 1 января 2018 года: рост специфического акциза (специфические акцизы устанавливаются в абсолютных суммах на единицу) на 29%; рост специфического акциза на 33%, а адвалорного (адвалорный акцизы устанавливаются в процентах к стоимости продукции) до 20%, и третий — рост специфического акциза на 40% и адвалорного до 20%.

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Естественно, что повышение налогов сопровождается ростом цен на табачные изделия. Если будет осуществлен первый сценарий, средняя цена пачки сигарет в Украине вырастет на 7,2 грн. При втором сценарии — сигареты в среднем подорожают на 9,10 грн. В случае принятия третьего сценария, налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 6-8 гривен, а цена в среднем возрастет на 10 грн.

При этом, учитывая, что прогнозный объем производства сигарет к концу 2017 года составит 70,5 млрд штук, то при реализации первого сценария повышения акцизов, он сократится на 4,6%, второго — на 6,8%, а третьего — на 8,5%.

Чем выше — тем лучше

При этом, по мнению экспертов, третий сценарий имеет наибольшие преимущества для государства с учетом уменьшения потребления табака и увеличения поступлений в бюджет.

"Опыт 2016 и 2017 годов, когда ставка специфического акциза ежегодно росла на 40% показал, что такие темпы роста акциза имеют весьма позитивные последствия: за первое полугодие 2017 года государственный бюджет получил от табачных акцизов 18,6 млрд грн, что на 86% больше, чем два года назад, а реализация сигарет за этот период сократилась на 19%. В 2018 году нужно сохранить такие же темпы увеличения специфического акциза. Также нужно или существенно увеличить ставку адвалерного акциза, или вообще упразднить этот вид акциза, поскольку при аеализации первого сценария адвалорный акциз фактически не будет применяться для большинства налогооблагаемых сигарет", — пояснил заведующий сектора контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.

По подсчетам Всемирного банка, дальнейшее повышение акцизов на табак в Украине до 2035 года позволит предотвратить почти 127 тыс. новых случаев заболеваний, более 29 тыс. преждевременных смертей, вызванных курением, а также более 267 тыс утраченных лет жизни. Уменьшение уровня заболеваемости и смертности поможет избежать 1,5 млрд грн трат на здравоохранение и 165 млрд грн, связанных с преждевременной смертностью.

В то же время первый сценарий касается лишь повышения специфического налога на табачные изделия, что, по оценка экспертов Украинского центра контроля за табаком и Всемирного банка, может лишить государство по крайней мере 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет, в сравнении со сценарием, который предусматривает наибольший рост ставок акциза.

Забота о здоровье нации

"Повышение цен способствует отказу от курения и предотвращает от начала употребления табака, особенно среди молодежи, которая является наиболее чувствительной к ценовым изменениям. Мировой опыт показывает, что повышение реальной цены на пачку сигарет на 10% снижает потребление сигарет приблизительно на 4%", — отметил глава правления общественной организации "Життя" Андрей Скипальский.

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Соответственно, повышение акцизов в 2018 году, по мнению экспертов, повлияет на уменьшение уровня потребления сигарет: ожидается спад потребления на уровне 5-8%. Это означает, что украинцы будут меньше курить, таким образом снизится уровень смертности и заболеваемости, вызванной потреблением табака. Такая политика полностью отвечает интересам сохранения общественного здоровья и статьи 6 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, которую Украина ратифицировала еще в 2006 году.

Украина уже имеет опыт предыдущих лет от повышение налогов на табачные изделия. В 2008-2016 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла в 20 раз, благодаря чему поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн в 2008 году до более чем 33 млрд грн в 2016-м, при уменьшении распространенности курения (среди лиц в возрасте от 12) с 25,6% до 19,3%.

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Сценарии, смоделированные экспертной группой будут предложены Минфину, Кабинету министров и Верховной Раде Украины. Учитывая опыт предыдущих лет, можно не сомневаться, что депутаты с легкостью проголосуют за третий вариант, предусматривающий наибольший рост акцизов. При этом эксперты не ожидают, что значительное подорожание сигарет приведет к социальному напряжению. И не безосновательно: население уже "проглотило" многократный рост тарифов на коммуналку, галопирующие цены на продукты и лекарства. Что уж тут говорить об удовлетворении вредных привычек, тем более, что расходы государства на здравоохранение сокращаются.