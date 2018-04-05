Кто защитит Польшу от америаканских Patriot'ов?

РИА Новости Украина

Покупка Польшей ракет "Патриот" у американцев состоялась. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) поставил подпись под договором касательно одной из самых бессмысленных сделок этого рода и вручил его послу США Полу У. Джонсу (Paul W. Jones).

"Благодаря тому, что сегодня мы подписываем договор, предусматривающий поставку в Польшу современных систем, проверенных многими государствами, мы вступаем в элитарный круг государств, владеющих действенным оружием. обеспечивающим безопасность", — с гордостью сказал Блащак, сообщает Sputnik.

Он объявил, что это самый крупный контракт на вооружения в истории Польши. В церемонии передачи документа, кроме министра национальной обороны, участвовали президент РП Анджей Дуда (Andrzej Duda), премьер-министр Матеуш Моравецки (Mateusz Morawiecki) и руководитель Бюро Национальной Безопасности Павел Солох (Paweł Soloch).Две первые батареи будут доставлены в 2022-2024 гг. Договор об офсетной сделке подписан на сумму 950 млн злотых.

"Модернизация противовоздушной обороны является одним из приоритетных направлений в многолетнем плане развития вооруженных сил. Программа противовоздушной обороны средней дальности "Висла", основу которой должны составить "Патриоты", предусматривает, что это будет мобильная система, обеспечивающая защиту определенных территорий – важных объектов, группировок войск и контингентов за границей", — сообщает Polska Agencja Рrasowa.

Toru YAMANAKA / AFP ЗРК «Patriot» PAC-3

Редакторы отраслевого журнала "Доклад ВТО" критически относятся к основным инвестициям Министерства национальной обороны. По их выводам, поляки остановятся на двух огневых батареях примерно за 20 миллиардов злотых, хотя изначально они должны были купить восемь. Планировалось уложиться в 30 миллиардов, что, безусловно, уже не получится. Эксперты говорят, что покупка двух батарей "Патриот" (Patriot), хотя они и являются чем-то вроде "Мерседесов" для польской армии", не сможет улучшить положения армии или увеличить безопасность в реальном режиме. По словам экспертов они не защитят даже Варшаву в случае реальной угрозы: "С такими ракетами, как русские Искандеры, которые могут прилететь с любой стороны, 2 батареи Patriot не многое могут изменить", — говорится в журнале.

В подписанном контракте таится ловушка: поляком удалось договориться относительно важного для них пункта в программе: батареи Patriot должны быть оборудованы самой современной из всех возможных системой управления IBCS и новым радаром, чтобы на поле боя польские силы "Вислы" не отставали от союзников. Но ничего просто так не дается: их поставят на три года позже, чем ожидалось (первоначально предполагалось, что их доставят в 2019 году).

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Как сообщает польская газета Rzeczpospolita, в будущем году концерн Northrop Grumman выпустит только пробную партию IBCS, а после устранения всех недостатков система может быть внедрена в США в 2019-2020 гг. Конечно, если новый американский президент не распорядится иначе. Так как в этот промежуток времени в Штатах состоятся еще президентские выборы, поэтому все договоры наверняка будут повторно проанализированы в случае смены лидера государства. Также вполне может измениться и настроение актуального главы государства.

Еще одну "проблемку", которую несколько дней назад вскрыл в Твиттере бывший шеф министерства национальной обороны Томаш Семоняк (Tomasz Siemioniak): "Почему Румыния должна приобрести 3,5 батареи Patriot за 3,9 млд долларов, а Польша должна купить 2 батареи за 5,5 млд долларов? Мы заплатим 2,5 раза больше! И, по сообщению ежемесячника "Wоjsko i technika", Румыния купит их раньше и на более выгодных условиях. Партия PiS потратила зря 2 года и теперь за дорого покупает благосклонность США?".