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    В мире

    Польша заключила контракт на поставку американских систем ПВО Patriot

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    Первая поставка американских систем ПВО Patriot будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.
    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Toru YAMANAKA / AFP

    ВАРШАВА, 28 мар — РИА Новости. Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

    ЗРК Patriot PAC-3. Архивное фото
    Toru YAMANAKA / AFP
    Дело в шляпе. Есть договоры Польши по системе ПРО Patriot

    С польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

    Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

    Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

    В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

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