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    США существенно снизили цены на Patriot для Польши - СМИ

    (обновлено: )7402
    По данным СМИ, Польша добилась снижения цены на системы противоракетной обороны Patriot у США - покупка ракетных систем обойдется в четыре с половиной миллиарда долларов.
    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Toru YAMANAKA / AFP

    КИЕВ, 1 фев – РИА новости Украина. Варшава до конца марта подпишет договор о покупке у Вашингтона систем противоракетной обороны Patriot, при этом сумма сделки будет более чем в два раза ниже, чем изначально планировалось, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

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    Накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, но не назвал сумму. Изначально речь шла о 10,5 миллиарда долларов. Такая же сумма фигурировала осенью в сообщении управление военного сотрудничества Минобороны США.

    "Четыре с половиной миллиарда долларов будет стоить покупка у Америки ракетных систем Patriot", — сообщает радиостанция.

    Уточняется, что договор с США должен быть подписан до конца марта.

    В начале июля министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПРО Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы будут переданы Польше до 2022 года.

    Планируется, что на первом этапе – в 2021-2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

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