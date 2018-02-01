США существенно снизили цены на Patriot для Польши - СМИ

Toru YAMANAKA / AFP

КИЕВ, 1 фев – РИА новости Украина. Варшава до конца марта подпишет договор о покупке у Вашингтона систем противоракетной обороны Patriot, при этом сумма сделки будет более чем в два раза ниже, чем изначально планировалось, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПРО, но не назвал сумму. Изначально речь шла о 10,5 миллиарда долларов. Такая же сумма фигурировала осенью в сообщении управление военного сотрудничества Минобороны США.

"Четыре с половиной миллиарда долларов будет стоить покупка у Америки ракетных систем Patriot", — сообщает радиостанция.

Уточняется, что договор с США должен быть подписан до конца марта.

В начале июля министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПРО Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе говорится, что системы будут переданы Польше до 2022 года.

Планируется, что на первом этапе – в 2021-2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.