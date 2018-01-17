Мировые тренды 17 января: гены Трампа, судьба экс-ЦРУшника, Сорос + Украина

РИА Новости Украина

США урезали помощь палестинцам

Одной из основных тем, попавших на передовицы мировых СМИ (Independent, Washington Examiner, Hill, New York Daily News, Guardian, Times of Israel), стала информация о сокращении помощи палестинским беженцам со стороны США.

Как стало известно во вторник, США направили письмо в Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обязавшись предоставить добровольный взнос в размере 60 миллионов долларов, при этом удержав 65 миллионов. Как пишет газета Independent, решение об урезании пакета помощи соответствует твиту президента США Дональда Трампа от 2 января, в котором он написал, что палестинцам поступают "сотни миллионов долларов", однако США не получают от них "никакого признания и уважения". Издание также напомнило, что в 2016 году США передали агентству ООН помощь в размере 335 миллионов долларов, такую же сумму планировалось выделить и в 2018 году. Газета New York Daily News отметила, что США всегда являлись крупнейшим донором БАПОР, обеспечивая почти 30% бюджета организации.

"Отношения между Вашингтоном и палестинцами упали до новой низшей отметки", — пишет газета Evening Standard, отмечая, что такое положение "слабо воплощает в жизнь мирный план, который Белый дом обещал представить". Как пишет газета Guardian, объявляя о решении, представитель госдепа Хизер Науэрт вторила Трампу, который призывает другие страны увеличить финансирование, так как считает, что США платят больше других.

"Решение удержать некоторые средства, скорее всего, усугубит проблему возобновления мирных переговоров между Израилем и Палестиной и еще больше подорвет веру арабов в то, что США могут выступать в качестве беспристрастного арбитра", — пишет издание.

Газета Times of Israel обращает внимание на то, что решение США было встречено в Израиле положительно. По словам постпреда Израиля при ООН Дани Данона, "БАПОР вновь доказала, что является агентством, которое неправильно использует международную гуманитарную помощь". "Пришло время завершить нелепость и направить гуманитарную помощь на благосостояние беженцев", — цитирует газета Данона. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в свою очередь отметил, что новый подход США "основан на простой идее о том, что мир требует признания реальности, а не ее игнорирования". Издание "Гаарец" отмечает, что в БАПОР уже начали реализовывать план по сокращению расходов. Так, по данным газеты, недавно работы лишились "несколько десятков преподавателей в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, а также около сотни сотрудников лагерей беженцев в Иордании".

Здоровье Трампа

Все ведущие мировые СМИ не смогли обойти стороной обнародованную во вторник информацию о здоровье американского президента Дональда Трампа. В ходе пресс-конференции лечащий врач Трампа Рони Джексон заявил, что у президента в целом отличное здоровье, которое, "вероятнее всего, останется таким в течение всего срока его президентства". По словам Джексона, это связано в том числе и с тем, что Трамп "всю свою жизнь не курит и не пьет". Врач главы государства подчеркнул, что он "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику.

Также стало известно, что президент спит по четыре-пять часов и принимает лекарство против выпадения волос. Как пишет газета Politico, Джексон заявил, что Трамп, который, "как известно, ежедневно пьет газировку и периодически потребляет фаст-фуд и сладости", может большую часть своего здоровья приписать генетике. Как отметила газета Telegraph, по словам врача, благодаря "великолепным генам" Трамп мог бы дожить до 200 лет, если бы в последние годы его рацион питания был лучше.

"Подобная периодическая оценка состояния здоровья, пожалуй, особенно важна для Трампа, который в возрасте 71 года является самым старым из избранных на первый срок президентов", — пишет издание TIME. "Президент Дональд Трамп получил свидетельство о хорошем состоянии здоровья", отмечает газета Irish Times.

Некоторые СМИ основное внимание обратили на решение Трампа пройти тест на психику.

"Очень необычное решение пройти тест, по-видимому, было принято в ответ на предположение, появившееся из книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где президент изображен как нестабильный человек, непригодный для работы на посту", — пишет газета Huffington Post. Издание отмечает, что медицинская оценка президента обычно не включает проверку психического здоровья. Как пишет газета Los Angeles Times, результаты теста "отвечают на самые резкие заявления со стороны критиков президента о том, что он страдает деменцией или другой формой когнитивного расстройства".

Новая жизнь англо-французского союза

В ожидании визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию французские и британские СМИ обсуждают перспективы военного сотрудничества двух стран. Как пишет Financial Times, хотя Францию и Великобританию часто воспринимают как "лучших врагов", визит Макрона "представляет шанс укрепить отношения". По данным газеты, "в эпоху Brexit" в первую очередь будут обсуждаться вопросы обороны, и "обе стороны заинтересованы согласовать новые рамки двусторонних соглашений, которые подтвердят долгосрочные отношения и сохранят их после выхода Британии из ЕС". Издание отмечает, что французский лидер попытается убедить Британию поддержать его инициативу по интеграции европейских вооруженных сил (European Intervention Initiative).

Telegraph, в свою очередь, сообщает, что премьер Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о направлении британских военных вертолетов в Северную Африку для участия в антитеррористической операции французских военных в Сахеле. Газета также обращает внимание на заявление президента Макрона о своих намерениях "попросить госпожу Мэй более ответственно отнестись к миграционному кризису". Газета Guardian напоминает, что Франция уже не раз высказывалась за пересмотр соглашения Ле Туке 2003 года, (Le Touquet), который регулирует пограничные отношения Франции и Великобритании, и требовала "ряд поправок от Лондона". Издание также обращает внимание на то, что за несколько дней до визита в Британию в ходе часовой речи во французском Кале Макрон рассказал о "новой политике" Франции в вопросе миграции и предоставления убежища.

"Спустя год после сноса "джунглей" и несмотря на критику законопроекта об убежище и миграции президент посетил город, ставший символом миграционного кризиса", - комментирует французская газета Monde. Как пишет Parisien, Макрон пообещал, что "государство никогда больше не позволит восстановить "джунгли" мигрантов" в Кале, а также призвал правоохранительные органы вести себя "надлежащим образом" в отношении мигрантов.

Судьба экс-агента ЦРУ

История бывшего агента ЦРУ Джерри Чун Шин Ли, который был арестован и обвинен в незаконном хранении секретной информации, освещается в американских СМИ. Politico напоминает, что экс-агент, являющийся гражданином США, но проживающий в Гонконге, был арестован в понедельник в аэропорту Нью-Йорка "по обвинению в хранении и транспортировке записных книжек с секретной информацией, включая настоящие имена тайных агентов ЦРУ". В свою очередь, газета New York Times отмечает, что Ли подозревается в передаче секретной информации властям Китая, которые "с 2010 года систематически срывали шпионские операции ЦРУ в стране", что привело к гибели или тюремному заключению "десятков агентов ЦРУ".

"Господин Ли оказался в центре расследования, где одни чиновники из разведки полагали, что он предал США, а другие думали, что китайское правительство взломало систему тайной коммуникации ЦРУ со своими иностранными источниками информации". Издание называет рассекречивание Китаем американских операций "худшим провалом разведки за последние десятилетия". Однако Politico обращает внимание на то, что в официальном пресс-релизе министерства юстиции не содержатся обвинения Ли в передаче хранимой им секретной информации третьим лицам. По словам бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ, ответственного за Китай, Денниса Уайлдера, ФБР начало расследование против Ли еще в 2012 году. Однако арест был произведен только в 2018 году, поскольку "власти пытались собрать как можно больше доказательств, но так и не смогли".

"Выжидая до 2018 года, чтобы арестовать его, я думаю, они надеялись построить серьезное дело о шпионаже против него… Если информация, которой он располагал, была передана иностранным властям, то это губительно. И не важно, связано это с Пекином или нет", — цитирует издание эксперта.

Наступление на Украину

Американское издание Warfare History Network подготовило материал о том, как один из лучших гитлеровских генералов Гейнц Гудериан со своими танкистами завоевывал Украину. Джефф Крисман пишет, что когда Адольф Гитлер решил поехать на захваченную территорию Советского Союза на шестой неделе войны, 4 августа 1941 года, то тогда еще сомневался, как дальше проводить кампанию.

"Он отметил, что на данный момент главной целью наступления является Ленинград из-за его промышленного потенциала. Но он не знал, куда идти дальше — на Москву или на Украину", — пишет издание.

19 июля Гитлер издал директиву № 33, в которой приказал группе армий «Центр» продолжать наступление на Москву силами одних только пехотных частей и соединений, а танковые войска повернуть на север в направлении Ленинграда и на юг в направлении Украины. Это вызвало большой скандал и бурю возражений. То, что ранее было небольшим камнем преткновения, вылилось в открытое противостояние. Вместе с тем 19 сентября немцы взяли Киев, а 25-го боевые действия в котле подошли к концу. Несмотря на согласованные усилия по выходу из котла и несколько попыток его прорыва извне с целью освобождения попавших в западню войск, было уничтожено шесть советских армий, а 665 тысяч человек попали в плен. Это было самое крупное советское поражение за годы Второй мировой войны.

"У Гудериана не было времени, чтобы насладиться победой. Менее чем через две недели должно было начаться следующее крупное наступление группы армий "Центр" — операция "Тайфун", целью которой был захват Москвы, и его 2-я танковая группа должна была сыграть важную роль в этой операции. После неудачи этой операции в декабре 1941 года недовольный Гитлер, искавший козла отпущения, снял Гудериана с должности", - напомнил Крисман.

Сорос, Саакашвили и Украина УНИАН Украинская карта в большой игре США и РФ

Фонд "Открытое общество" миллиардера Джорджа Сороса, когда-то бывший символом распространения демократии в Европе, сегодня стал объектом нападок со стороны возрождающегося национализма, пишет Financial Times.

Действуя в 140 странах, OSF также поддерживает группы, которые бросают вызов правительствам. Другие благотворители как правило уклоняются от такого рода продемократических инициатив. Сорос также является одним из крупнейших сторонников Демократической партии США, которая получает от него личные пожертвования. Это всегда делало Сороса спорной фигурой с точки зрения правых, однако в последние годы на него посыпались обвинения в том, что он помогал свержению правительств в Грузии, на Украине и во время недавних событий в Македонии. Сорос данные обвинения отрицает.

"Отношения Сороса с Саакашвили, который укрылся в Украине, стал тамошним губернатором Одессы, а в настоящий момент является объектом уголовного расследования, стали для него "болезненным уроком": следует, как он говорит, "держаться подальше от внутренней политики стран, где у меня есть фонды", — пишет FT.

Это намного легче осуществить в теории, чем на практике, признает Сорос. Получатели его грантов участвовали в революции 2014 года на Украине, хотя Сорос настаивает на том, что OSF не сыграла здесь непосредственной роли.

"Мы не участвовали в реальных боевых действиях: это противоречит нашим нормам и принципам. Но мы были сторонниками бойцов, и во время Майдана тоже".

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