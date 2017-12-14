ТОП событий в мире: монстр Вайнштейн и слияние 21st Century Fox и Disney

РИА Новости Украина

Неожиданные результаты выборов в Алабаме

Демократ Даг Джонс одержал победу на выборах в сенат США от штата Алабама, "самым красным из красных республиканских штатов", победив своего соперника, республиканца Роя Мура, пишут в четверг американские СМИ. "Неожиданные результаты выборов в Алабаме не соответствуют ожиданиям обеих партий по поводу предвыборных кампаний (в конгресс) в следующем году: у демократов появились признаки возрождающегося электората, у республиканцев – новые уязвимые места", — пишет газета Washington Post.

"Лидеры демократов полагают, что победа демонстрирует растущий негатив по отношению к (президенту Дональду) Трампу – и, возможно, моделирует ситуацию на выборах в 2018 году. Надежда республиканцев на сохранение власти уменьшается", — добавляет издание. Газеты подчеркивают, что республиканца во время кампании поддерживал Трамп. Мура обвиняли в домогательствах, все возможные жертвы политика были подростками. "Критики Трампа планируют использовать эту поддержку в качестве веревки на его шею на протяжении нескольких месяцев или лет", — отмечает газета USA Today. По результатам выборов большинство республиканцев в сенате США сократилось до 51 голоса против 49. "Республиканцы не просто потеряли важный голос в разобщенном сенате на фоне того, как сенаторы пытаются принять ключевые инициативы, такие, как реформа здравоохранения, сокращение налогов и инфраструктурные проекты. Поражение Мура также может уменьшить политическое влияние Трампа перед трудным сезоном выборов", заключает издание.

Сделка 21st Century Fox и Disney

Медиамагнат Руперт Мердок готов объявить о сделке по продаже своих активов в компании 21st конкурирующему конгломерату Disney, пишет британская газета Guardian. Сумма сделки оценивается в 60 миллиардов долларов. Как ожидается, о ней будет объявлено в четверг, до начала работы Нью-Йоркской биржи. Газета Guardian подчеркивает, что "сделка ознаменует переломный момент в возведении империи, начавшемся в 1950-х годах, он может привести к разделению в династии Мердока".

"Продажа Мердоком этой доли может считаться знаковой вехой в длительной и приносящей огромные доходы карьере, которая разрушила иерархии в области медиа по всему миру", — вторит изданию газета Financial Times. Как отмечает Guardian, после закрытия сделки в руки Walt Disney перейдет киностудия 20th Century Fox, "база" для фильмов "Аватар" и "Ледниковый период", продакшн-компания телеканала Fox, которая участвует в производстве сериала The Simpsons, а также доля компании Fox в британской Sky – 39%.

Как отмечает газета Wall Street Journal, "в рамках транзакции у Мердока останутся такие активы, как кабельный телеканал Fox News, вещательная сеть Fox и спортивный Fox Sports 1". Кроме того, в руках у медиамагната и его семьи останется менее 5% компании Disney. При этом члены его семьи не будут представлены в совете управляющих конгломерата.

"Создание нового голливудского тяжеловеса, состоящего из компаний Walt Disney и 21st Century Fox, изменит баланс сил между традиционными медиа и потоковыми сервисами, такими, как Netflix и Amazon Prime, которые, если слияние завершится, станут более зависимы от одной компании в том, что касается сериалов и фильмов", — подчеркивает Financial Times.

Хайек о Вайнштейне

Известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек присоединилась к группе женщин, которые обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах.

"Сальма Хайек выступила с очерком, подробно повествуя в нем о своем опыте работы с Харви Вайнштейном и заявляя о сексуальных домогательствах и угрозах насилия", пишет газета Guardian. Telegraph называет материал Хайек, размещенный в газете New York Times, "душераздирающим".

В статье актриса пишет, что Вайнштейн в течение многих лет был для нее "чудовищем" и домогался ее десятки раз. Кроме того, Хайек утверждает, что ее отказы он встречал с "макиавеллийским гневом" и даже однажды угрожал ей расправой. Washington Post отмечает, что откровения Хайек показывают, что насилие Вайнштейна нашло отражение и на экране. По словам актрисы, выступавшей во время съемок фильма "Фрида" также сопродюсером картины, производством которой занималась студия Вайнштейна Miramax, он вынудил ее сняться в лесбийской сцене полностью обнаженной, иначе он отказался бы от продолжения съемок. "Таким образом, Вайнштейн заставил каждого, кто смотрел "Фриду", быть свидетелем насилия", — считают авторы издания.

Пополнение в Зале славы рок-н-ролла

Bon Jovi, Нина Симон и Dire Straits будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году, об этом пишут многие мировые СМИ. New York Times сообщает, что некоторое время назад едва ли можно было представить, что американский рок-певец Джон Бон Джови окажется в Зале славы. Как отмечает Atlantic, один из основателей журнала Rolling Stone и Зала славы Джанн Веннер особенно недолюбливал музыканта и однажды даже задал риторический вопрос: "Какое значение имеет Бон Джови в мире музыки?" На этот вопрос дали ответ более миллиона поклонников, проголосовав за его вхождение в Зал славы, пишет издание. Примечательно, сообщает Wall Street Journal, что Нина Симон и Dire Straits вошли в зал славы "с первой попытки", то есть в первый год номинации. Всего в Зал славы в 2018 году войдут шесть избранных номинантов из 19, в числе которых также была группа Radiohead, которая не прошла, несмотря на благоприятные прогнозы, пишет журнал Time.