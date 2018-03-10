По информации СМИ, между президентом США и известным предпринимателем давно установились близкие отношения. Руперт Мердок поддерживает Дональда Трампа в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики.
В США завершился съезд республиканской партии, планы нападения на Ниццу вынашивались несколько месяцев, в Рио-де-Жанейро прошли аресты предполагаемых террористов, а спортсмены из РФ не получили разрешения выступать на Олимпиаде под флагом страны.
Как ожидается, отставка Руперта Мердока может произойти на следующей неделе. Представитель медиамагната Натаниэль Браун подтвердил, что вопрос о смене лидера будет обсуждаться на совете директоров на следующей неделе.
Мердок и Денг познакомились в 1997 году, а в 1999 году, уже через три недели после завершения бракоразводного процесса Мердока и Анны Марии Торв (Anna Maria Torv), они поженились. У супругов есть две дочери.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".