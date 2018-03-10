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    Руперт Мердок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    ДТП со школьным автобусом во Франции
    ТОП событий в мире: трагедия во Франции, отмена "свободного интернета"
    17:57 15.12.2017
    319
    Мировые СМИ посвящают главные материалы центральным темам: пресс-конференции Владимира Путина, трагедии во Франции, отмене принципа "свободного интернета".
    Продюсер Харви Вайнштейн
    ТОП событий в мире: монстр Вайнштейн и слияние 21st Century Fox и Disney
    16:35 14.12.2017
    206
    Мировые новости пишут о самых громких событиях, которые будут иметь последствия: о возможном слиянии 21st Century Fox и Disney и о продолжении скандала с продюсером Вайнштейном.
    Руперт Мердок
    Мердок продаст легендарную Disney за $60 млрд
    08:30 14.12.2017
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    Если сделка будет успешной, в руки Walt Disney перейдет в том числе киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, а также доля компании Fox в британской Sky – 39%.
    Дональд Трамп
    Трамп каждую неделю общается с медиамагнатом Мердоком - СМИ
    04:57 23.04.2017
    92Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, между президентом США и известным предпринимателем давно установились близкие отношения. Руперт Мердок поддерживает Дональда Трампа в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики.
    Олимпийские кольца
    Обзор ИноСМИ: "олимпийский" запрет легкоатлетам РФ, аресты в Рио-де-Жанейро
    13:40 22.07.2016
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    В США завершился съезд республиканской партии, планы нападения на Ниццу вынашивались несколько месяцев, в Рио-де-Жанейро прошли аресты предполагаемых террористов, а спортсмены из РФ не получили разрешения выступать на Олимпиаде под флагом страны.
    Руперт Мердок
    Мердок и Холл обвенчались в Лондоне
    19:19 05.03.2016
    536
    Были приглашены около сотни гостей, в том числе актер сэр Майкл Кейн, музыкант сэр Боб Гелдоф, художница Трэйси Эмин, а также глава News International — "дочки" News Corporation — Ребекка Брукс.
    Джерри Холл
    84-летний миллиардер Руперт Мердок объявил о помолвке с актрисой Джерри Холл
    07:30 12.01.2016
    604
    Как сообщает издание, 84-летний Мердок и 59-летняя Холл уже начали знакомить членов своих семей. После Рождества они провели несколько дней отдыха со своими детьми на яхте в Карибском море.
    Руперт Мердок с супругой Венди Денг. Архивное фото
    Мердок передает бразды правления в 21th Century Fox своим сыновьям
    00:59 17.06.2015
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    Сыновья миллиардера в совместном заявлении признались, что считают "за честь шанс возглавить вместе с отцом и талантливой командой руководителей такую замечательную компанию, как 21th Century Fox".
    Руперт Мердок с супругой Венди Денг. Архивное фото
    Медиамагнат Руперт Мердок готовится уйти в отставку
    20:12 11.06.2015
    108
    Как ожидается, отставка Руперта Мердока может произойти на следующей неделе. Представитель медиамагната Натаниэль Браун подтвердил, что вопрос о смене лидера будет обсуждаться на совете директоров на следующей неделе.
    Руперт Мердок с супругой Венди Денг. Архивное фото
    Медиамагнат Руперт Мердок с супругой достигли соглашения о разводе
    21:37 20.11.2013
    35
    Мердок и Денг познакомились в 1997 году, а в 1999 году, уже через три недели после завершения бракоразводного процесса Мердока и Анны Марии Торв (Anna Maria Torv), они поженились. У супругов есть две дочери.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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