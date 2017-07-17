Блинов: жизнь в Украине идет, руина в ней надолго

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

О том, за счет чего растет экономика Украины, что именно толкнуло инфляцию, что такое "хорошая пенсия" и можно ли на нее рассчитывать украинским пенсионерам, в интервью РИА Новости Украина рассказал экономист, член Экспертного совета НБУ, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

О локомотивах украинской экономики

В бюджетной резолюции, которая была недавно принята правительством, заложен 11% рост украинской экономики к 2020 году. Насколько реалистичны эти прогнозы?

— Это умеренно-консервативный прогноз. Я это называю: дряхло-восстановительные темпы украинской экономики: 2-4% экономического роста в год, после того как только в 2014-2015 годах мы в гривневом эквиваленте свалились на 16%, а в долларовом экономика потеряла половину своего ВВП. В первую очередь в силу девальвации. Поэтому совершенно понятно, что раз правительство закладывает такие темпы и берет за основу базовый прогноз, то, скажем прямо, это их устраивает. По данным Государственной службы статистики, украинская экономика выросла в первом квартале 2017 года на 2,5%, по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.

За счет чего растет ВВП?

— Там поразительная вещь. К сожалению, на эту "экспресску" Госстата немногие обращают внимание, даже не все экономисты, а там интересно. Ключевые составляющие роста связаны со строительством. Этот сектор сейчас растет в Украине темпом, не поверите, 21%, при том, что в прошлом году оно выросло на 16%. Конечно, не все подотрасли строительства растут равномерно, то же жилищное строительство — 14%. Впрочем, вы можете проехаться по Киеву, городам-спутникам, по Одессе, Львову, Днепру и Харькову — вы увидите, что вовсю строят.

Есть у вас объяснение такому росту?

— Один из ключевых источников — это накопленные деньги. В том числе банковские депозиты. Ведь вспомните только одну историю с банками. У нас на 31 декабря 2013 года было 22 миллиарда долларов именно валютных депозитов в коммерческих банках. Сейчас на счетах у физических лиц около 8 миллиардов долларов. Значит, забрали. Плюс, упали банки, люди что-то получили через фонд гарантирования вкладов. Скорее всего, побежали и купили доллары. И закопали либо, как судья Чаус, в банку, либо сплавили куда-то в офшор. Ну а большинство населения — все-таки в недвижимость и на текущие расходы. Жизнь ведь дорожает.

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О вложении в недвижимость

Почему вкладываются в недвижимость?

— По трем причинам. Первое: жизнь идет, руина здесь надолго; многие, особенно немолодые люди связывают свою жизнь со страной, дети растут, никто не верит ни в какие госпрограммы, ведь у нас рыночная экономика. Поэтому построить жилье, особенно в городе, где будет потенциальная работа и цивилизация… ну, в общем, выглядит достаточно разумно.

Вторая причина, может даже более важная: пенсии. До людей, у которых пенсионный возраст еще достаточно далеко, постепенно доходит: а что будет через десять, двадцать, даже тридцать лет? Демография показывает, что работающее население будет сжиматься, а страна при таких темпах роста, как рисует правительство Гройсмана, сильно богаче не станет. Соответственно, соотношение работающие — не работающие будет только ухудшаться. И более того, через десять лет средняя пенсия в Украине упадет по объективным экономико-демографическим причинам приблизительно на 20%. Если считать в реальном измерении.

Вот смотрите. Вероятно, через десять лет средняя пенсия будет примерно четыре тысячи гривен, а сейчас она, напомню, 1900 гривен. Но что это будут за 4000 гривен по отношению к ВВП, по отношению к курсу доллара и так далее? Я имею в виду, что покупательная способность этих условных 4000 к тому времени будет в нынешних ценах около 1600 гривен. Так вот, недвижимость — это прекрасная альтернатива пенсии. Ведь квартиру у метро, особенно однокомнатную, можно сдавать студентам, рабочим, чиновникам — всем, кто приезжает в город.

И третья — вложение денег предприятий. У нас прекрасный показатель инвестиций. Кстати, Минэкономики на днях заявляло: ребята, кто говорит, что у нас проблемы? Валовое накопление основного капитала растет темпом 20%. И действительно, Госстат показывает: 20 с хвостиком процентов. Это рост валового накопления основного капитала. Получается, что предприятия вкладывают оборотные деньги, чтобы не держать их на счетах в банках. Тем более, что именно предприятия от банкопада пострадали куда больше, чем физлица. Это мы с вами, homo sapiens, до 200 тысяч держим, а потом говорим: Фонд гарантирования, а-а-а-а, возмещай! И он возмещает, причем достаточно быстро, средний возврат уже не шесть месяцев, намного быстрее. А предприятия не попадают в эту очередь — сколько у нас было случаев, что оборотные средства лежат, много миллионов, а банк — тю-тю. И эти миллионы бизнесу ведь никто не вернет. Нет такого фонда гарантирования.

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Кстати, с этим связано то, что у нас импортное оборудование продолжает достаточно активно закупаться. Пусть это и портит в какой-то мере торговый баланс, но это хорошо, потому что люди понимают — зачем покупать что-то плохое три раза, давайте купим хорошее немецкое, итальянское или другое оборудование, и оно будет служить 20, 30, 40, а может и больше лет, на благо фирмы или предприятия. Это безусловно, продуктивные инвестиции. Любая другая альтернатива строительству или другим инвестициям в основные фонды выглядит сегодня. не по-хозяйски. Ну, вложишь ты сегодня в расширение ассортимента сбыта и еще чего-то, и что ты получишь на выходе при таком спросе? Ничего хорошего. А если продолжишь эти деньги солить, копить на светлое будущее — либо банк упадет, либо к тебе придут и скажут: ты тут налога не заплатил. Ну, или СБУ придет, проверит, найдет у тебя в ящике стола 20 000 долларов и шесть миллионов залога потребует. И все, уйдут деньги…. А так все вложено с умом- в кабели, в оборудование, в здание.

Какие еще сектора украинской экономики растут?

— Растет транспорт. Темп составляет почти пять процентов. Растет, потому что увеличиваются перевозки, наращивается экспорт, в первую очередь, зерновых. У нас в прошлом году был ведь рекордный урожай, как следствие — пиковые объемы экспорта зерновых. А еще транспорт наращивает обороты из-за блокады Донбасса. Оттуда перестал поступать уголек, резко сократилось движение в цепочке "уголь-кокс-металл" между предприятиями по территории Украины. Наращивается импорт из-за рубежа, усложняется логистика. Например, на те же мариупольские заводы теперь надо через… не через тридевять земель, но все же через Запорожье. В два раза длиннее транспортное плечо. И, соответственно, это нагрузка на железную дорогу, это тонно-километры, это дополнительный оборот в портах, а там же навстречу еще зерно идет. Соответственно, транспорт растет неплохими темпами. И будет расти в этом году.

О последствиях блокады Донбасса

Что происходит с сельским хозяйством, промышленностью?

— Что касается сельского хозяйства, то тут говорить пока не о чем, потому что у нас главное второе полугодие, когда собирают урожай. А по первому полугодию мы видим в сельском хозяйстве спад. И происходит это из-за сокращения поголовья в животноводстве. А ведь животноводство- это отрасль сельского хозяйства с большей добавленной стоимостью, и поголовье здесь выступает основными фондами. У нас же идет сокращение поголовья и по свиньям, и по крупному рогатому скоту, хотя по птице мы традиционно пытаемся подниматься.

По промышленности — падение на 2% за первые пять месяце года. И по отдельным отраслям есть существенное падение, например, выплавка стали, упала почти на 18%. Но основная доля вот этого падения — 12% приходится на неподконтрольные территории. Там остановился "Алчевский меткомбинат", остановились другие предприятия. Но они, как это ни странно, учитывались в украинской статистике. Кстати, ренессанс конца 2015 и 2016 года в промышленности был связан именно с тем, что украинская статистика начала включать отдельные предприятия на неподконтрольных территориях Донбасса. Но и на контролируемой территории, падение плавок достигает 7%. Например, вовсе остановился метзавод в бывшем Днепродзержинске.

Торговля немножечко растет. Это связано и с ростом социальных минимумов, и с тем, что есть поступления из-за рубежа от заробитчан.

Есть некоторое восстановление экономики, я это ни в коем случае не отрицаю. Похоже, вот эти два процента действительно реальны.

О рейтинге Гройсмана

Какие еще факторы положительно влияют на экономику?

— Произошла финансовая стабилизация. Можно сказать, что это какой-то конец бесконечного ужаса, в виде спурта доллара, банкопада и т.д. Но у нас сейчас рост доходов граждан — 20%. Реальный рост. Ключевая причина известна — минимальная зарплата в размере 3200 гривен. Безусловно, это большой плюс для бюджета, поэтому Гройсман имеет возможность с 1 октября поднять себе рейтинг в глазах бабушек…

Вы имеете в виду осовременивание пенсий?

— Конечно, технически это осовременивание, но для людей это будет фактически: "мені Гройсман підняв на 200 чи на 1000 гривень пенсію". Есть огромное количество людей, которые до сих пор помнят, как Янукович пенсии поднимал, кто-то еще выплаты детям, а Тимошенко свет включала где-нибудь в Броварах. Эта память людская долгая, и Гройсман об этом знает. Поэтому не исключено, что у него политический рейтинг в октябре появится именно среди этой категории граждан. И президент уже волнуется.

Президент волнуется из-за рейтингов премьера?

— Президент волнуется еще с минималки в 3200. Он уже понял, что эти обнимания бабушек неслучайны. Гройсману убеждать яйцеголовых столичных снобов, интеллектуалов… сложно. Тем более, ему все начинают тыкать, что не очень корректно: ты что закончил — МАУП?, ты вообще кто?, А на английском говоришь? Человек с двумя курсами при Оксфорде и тремя языками, конечно, себя считает очень большим и дорогим специалистом. Правда, многие эти люди, честно говоря, как реформаторы проявили себя просто безобразно. Выяснилось, что они не могут даже собачьей будкой управлять.

Об инфляции

Увеличение минималки в два раза имеет ведь не только положительный эффект?

— Конечно. Как следствие, монополисты поднимают цены на свои услуги. Дорожает общественный транспорт, горячая, холодная вода, квартплата дорожает. И все это потому, что подскочила минимальная заработная плата. Это главное обоснование.

Уже в июне мы получили некоторый скачок инфляции — 1,6% за летний месяц это много. Впереди дальнейший спурт — одно тянет другое. НБУ говорил, что административная инфляция даст один процентный пункт в инфляции, но мне кажется, что там будут полновесные 2-3 п.п..

Будут пересматривать прогноз инфляции?

— Я думаю, что пересчитают. Но опять же, это не столь критично. Никто, слава Богу, не говорит снова об инфляции 30-40 этих ужасных процентов, но тем не менее, мы же никак не можем войти, черт возьми, в обещанную однозначную инфляцию, до 10%. Уже доказано любыми исследованиями — и красными, и белыми, и правыми, и левыми, — что это самое лучшее для экономики. В некоторых, очень динамично развивающихся экономиках, может быть инфляция 20%, и это нормально. Украина же растет европейскими темпами в 2%, мы в этом плане Европа полная. Тогда, извините, и инфляция должна быть до 5%, чтобы обеспечить максимально эффективный рост. Иначе она сжирает всю эту прибавочную стоимость, экономические агенты не успевают накопить. Это помимо всех шоков, связанных с посадками, проверками, судами, коррупцией, с войной, в конце концов, и вообще, многим произволом, который у нас происходит. При этом еще и порядка мало.

Цели НБУ — делать так, чтобы инфляция была не выше 10% — нужно только аплодировать. А дискуссии по поводу того, что давайте сделаем кредитную эмиссию, или давайте обсуждать, что не нужно нам инфляцию загонять — от лукавого. Никогда не жила Украина хорошо в те годы, когда у нас бушевала инфляция; мы все бежали от денег, мы все бежали в обменные пункты за долларом, бежали за товаром. Ничего в этом хорошего нет. Но, к сожалению, этой осенью эффект действий монополистов неизбежен.

Об олигархах и власти

Кстати, удивительно, но правительство у нас не сильно противодействует монополистам…

— Все ведь понимают, что, например, между Ахметовым и Порошенко установился такой крепкий контакт, который намного крепче, чем во всей коалиции. Кто бы мог подумать, что через три года после Майдана Ахметов с новым президентом будут просто не-разлей-вода, вплоть до Марины Порошенко на телеканале "Украина". Короче крупный бизнес, который не воюет с президентом, выигрывает.

Коломойский вот побил горшки, и мы видим, что идет война. Она обернется большим проигрышем для финансового сектора. В итоге может получиться как с Одесским припортовым заводом, когда прибыльное предприятие, которое совершенно необязательно нужно было приватизировать, довели до состояния таких долгов, что сегодня туда действительно только мощный инвестор должен войти, влить кучу денег, навести там порядок. И после этого несколько лет завод будет оправляться от шока, и дай Бог, чтобы выжил. Вот такое у нас качество управления госактивами, и сейчас это происходит еще более безнаказанно, нежели это было раньше, поскольку все преследования менеджеров контраргументируются политическими преследованиями.

Неделю по телевизору шел сериал под названием "Регламентный комитет". И все увидели, что даже если ты миллион, сто миллионов, реально украл, а не "нарисовала" прокуратура, по большому счету, выйти сухим из воды достаточно легко. Надо только иметь политическое прикрытие. Это back to the 90th, то есть назад в девяностые. Со всеми минусами того переходного времени. Чубы трещат, особенно когда освещаешь "искривление картины общества, живущего после Революции Достоинства".

Вы сказали, что идет война. Коломойский проиграет?

— Я предполагаю. А вы можете себе представить, что Коломойский выиграет против государства Украина?

В случае с Коломойским это возможно.

— Тогда, значит, Коломойский – это Наполеон, который рано или поздно войдет в Париж. Потом, наверное, будет у него и Ватерлоо и остров Эльба когда-то. Но тогда его будущий этап –президент или теневой кардинал, секретарь СНБО. Сегодня многие факторы указывают на том, что просто так он "ПриватБанк" не отдал.

При этом остался в выигрыше. Заплатили налогоплательщики.

— Понятно, что мы заплатили за дыру в капитале. Вопрос — будет ли государство от имени налогоплательщиков требовать справедливости. Сегодня центробанк говорит: извини, друг, ты вывел кредиты, так что теперь будем отбирать всю твою залоговою собственность. Эти действия правильны. Но может получится и так, что заберет правительство и лыжные курорты, и меди, и заводы, и авиакомпании. А они точно будут развиваться, платить не меньше налогов, там не появятся сомнительного качества менеджеры?! Я ни в коем случае не хочу сказать, что государство гробит абсолютно все, к чему оно прикасается, потому что у нас, например, атомная энергетика существовала и существует. Но я привел в качестве примера Одесский припортовый завод, когда такие объекты становятся объектом политического дележа и туда приходят менеджеры политпартий, которым нужно набить избирательные фонды и заодно собственный карман. Вот и происходят удивительные вещи, особенно с ростом кредиторской задолженности.

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Государство будет пытаться взыскивать с отдельных бизнесменов, особенно нелояльных, определенную плату. Вообще, откровенно говоря, нынешнее государство для себя эту формулу определило: есть часть людей, которых руками радикалов убирают из общественной жизни (вплоть до громких убийств). Вторая часть формулы — залоги, конфискации — это позволяет пополнить бюджет. По сути, безвозвратно.

Поэтому щипать будут всех, а неугодных и имеющих деньги, — наиболее сильно. Поэтому, конечно же, у Коломойского тоже будут что-то продолжать отбирать, я в этом абсолютно убежден. Поэтому 200 миллиардов дыры в капитале Привата – это предельная сумма, на которую может вывести само себя государство. Но тут же возникает вопрос: что же происходило год или полтора назад, когда в этом банке сидели кураторы от НБУ? И что с аудиторской компанией «большой четверки», она так и будет работать в стране? Если, конечно, там действительно была фальсификация отчетности…

(Продолжение следует)