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    Аналитика и комментарии

    Аграрная супердержава столкнулась с дефицитом овощей

    (обновлено: )42152
    Овощей не всех не хватает. Украина столкнулась с нехваткой моркови и уже стала завозить ее из-за рубежа. На очереди капуста, лук и картошка.
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    УНИАН

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина  

    Последствия холодной весны, наплевательского отношения государства к сельскому хозяйству и дорого доллара приходится расхлебывать украинскому потребителю. Продукция украинский фермеров стало настолько дорогой, что некоторые торговые сети даже стали импортировать овощи борщевого набора.

    Цены на овощи бьют рекорды. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Голодное лето. Цены на овощи бьют рекорды

    Ассоциация поставщиков торговых сетей отмечает, что за полгода, с 1 декабря 2016 по 30 июня 2017, подорожала двадцать одна позиция из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, то есть 90%. Основной причиной резкого подорожания является дорогая валюта. Из-за высокой стоимости доллара дорожает посевной материал, минеральные удобрения, средства защиты растений и топливо. Как следствие, себестоимость продукции выросла на 60-90%, что серьезно отразилось на цене. В этой ситуации государство умыло руки и почти никак не помогает аграриям. Многочисленные льготы были отменены и заменены на адресные дотации, сумма которых просто смехотворна. Так, с начала года аграрии получили дотаций на 1,3 млрд гривен.

    В это время их коллеги из европейских страны получают десятки миллиардов долларов помощи от государства. Не удивительно, что в такое ситуации продукция европейских коллег, не смотря на более высокую стоимость труда, становится более конкурентоспособной. Украина в рамках зоны свободной торговли с Евросоюзом обнулила или радикально снизила импортные пошлины, поэтому до недавнего времени страну от импорта останавливала только обваливавшаяся гривна. Теперь эта преграда, похоже, уже перестает действовать.

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    На этой неделе в Украину начали завозить морковь из ЕС из-за острой нехватки предложения собственной ранней моркови. Основной причиной подорожания моркови является сокращение  производственных площадей под морковь из-за неудовлетворительных финансовых результатов предыдущего сезона. Кроме того, дождливая погода препятствует уборке урожая.

    Пендзин назвал причины рекордного роста цен на овощи борщевого набора
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    Эксперт назвал причины рекордного роста цен на овощи борщевого набора

    На площадке ОРСП "Шувар", крупнейшего в Западном регионе оптового рынка Украины предложение ранней моркови очень ограничено, а цены на продукцию выросли до 9-10 грн/кг (0,3-0, 34 EUR/кг), мытая морковь урожая 2016 производства Голландии и Польши предлагается на "Шуваре" по 12-13 грн/кг (0,41-0,44 EUR кг) и спрос на нее чрезвычайно высокий.

    Цены на отечественную раннюю морковь на оптовом рынке "Нежданный" в Херсонской области сегодня уже выросли до 9-12 грн/кг (0,3-0,41 EUR/кг). Фермеры южных регионов соглашаются продавать морковь с поля дешевле 8-10 грн/кг (0,27-0,34 EUR/кг).

    С 30 мая по 10 июля средневзвешенные цены на картофель повысились на 3,85%, или на 0,34 гривны до 9,17 гривны/кг.

    Цены на капусту повысились на 67% до 15,80 гривны/кг; на морковь — на 20,6% до 14,23 гривны/кг.

    Цены на лук повысились на 17,7% до 11,04 гривны/кг, на свеклу — на 20% до 7,66 гривны/кг.

    Существенно повлияло отмена госрегулирования за ценами, благодаря чему цены на социально значащие виды продукции взметнули вверх.

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