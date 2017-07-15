Аграрная супердержава столкнулась с дефицитом овощей

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Последствия холодной весны, наплевательского отношения государства к сельскому хозяйству и дорого доллара приходится расхлебывать украинскому потребителю. Продукция украинский фермеров стало настолько дорогой, что некоторые торговые сети даже стали импортировать овощи борщевого набора.

Ассоциация поставщиков торговых сетей отмечает, что за полгода, с 1 декабря 2016 по 30 июня 2017, подорожала двадцать одна позиция из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, то есть 90%. Основной причиной резкого подорожания является дорогая валюта. Из-за высокой стоимости доллара дорожает посевной материал, минеральные удобрения, средства защиты растений и топливо. Как следствие, себестоимость продукции выросла на 60-90%, что серьезно отразилось на цене. В этой ситуации государство умыло руки и почти никак не помогает аграриям. Многочисленные льготы были отменены и заменены на адресные дотации, сумма которых просто смехотворна. Так, с начала года аграрии получили дотаций на 1,3 млрд гривен.

В это время их коллеги из европейских страны получают десятки миллиардов долларов помощи от государства. Не удивительно, что в такое ситуации продукция европейских коллег, не смотря на более высокую стоимость труда, становится более конкурентоспособной. Украина в рамках зоны свободной торговли с Евросоюзом обнулила или радикально снизила импортные пошлины, поэтому до недавнего времени страну от импорта останавливала только обваливавшаяся гривна. Теперь эта преграда, похоже, уже перестает действовать.

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На этой неделе в Украину начали завозить морковь из ЕС из-за острой нехватки предложения собственной ранней моркови. Основной причиной подорожания моркови является сокращение производственных площадей под морковь из-за неудовлетворительных финансовых результатов предыдущего сезона. Кроме того, дождливая погода препятствует уборке урожая.

На площадке ОРСП "Шувар", крупнейшего в Западном регионе оптового рынка Украины предложение ранней моркови очень ограничено, а цены на продукцию выросли до 9-10 грн/кг (0,3-0, 34 EUR/кг), мытая морковь урожая 2016 производства Голландии и Польши предлагается на "Шуваре" по 12-13 грн/кг (0,41-0,44 EUR кг) и спрос на нее чрезвычайно высокий.

Цены на отечественную раннюю морковь на оптовом рынке "Нежданный" в Херсонской области сегодня уже выросли до 9-12 грн/кг (0,3-0,41 EUR/кг). Фермеры южных регионов соглашаются продавать морковь с поля дешевле 8-10 грн/кг (0,27-0,34 EUR/кг).

С 30 мая по 10 июля средневзвешенные цены на картофель повысились на 3,85%, или на 0,34 гривны до 9,17 гривны/кг.

Цены на капусту повысились на 67% до 15,80 гривны/кг; на морковь — на 20,6% до 14,23 гривны/кг.

Цены на лук повысились на 17,7% до 11,04 гривны/кг, на свеклу — на 20% до 7,66 гривны/кг.

Существенно повлияло отмена госрегулирования за ценами, благодаря чему цены на социально значащие виды продукции взметнули вверх.