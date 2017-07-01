Вступил в силу закон об отмене госрегулирования цен на продукты

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, вступил в силу закон об отмене государственного ценового регулирования на продовольственные товары и услуги на рынках, одобренный правительством 7 июня.

"Главная цель этих изменений — снижение административного давления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования. Решение Правительства упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры", — говорится в пояснении к документу.

Читайте также: Украина минус государственное регулирование цен на продукты

Среди прочего отменяется госрегулирование цен на продовольственные товары и услуги в части:

торговых надбавок не выше 15% к оптовой цене производителя (таможенной стоимости) на 15 групп товаров (мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные);

декларирования изменения оптово-отпускных цен на 13 групп товаров (мука пшеничная высшего, первого и второго сорта, муку ржаную обдирную, крупы гречневые, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку), сыр кисломолочный с содержанием жира до 9 процентов, сметану с содержанием жира до 20 процентов, масло сливочное с содержанием жира до 72,5 процента, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное);

предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов;

предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание;

предельных уровней рентабельности упаковки (фасовки) продовольственных товаров, относительно которых введено государственное регулирование цен, без учета стоимости сырья не выше 10 процентов;

государственного регулирования цен на услуги на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Как сообщалось ранее, власти Киева установили жесткий контроль за качеством пищевых продуктов, производимых и находящихся в обращении в столице.