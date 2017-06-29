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    Аналитика и комментарии

    Стоп, цена, стоять! Цены на овощи делают их золотыми

    (обновлено: )50701
    Овощи и фрукты к лету традиционно падают в цене. Но, похоже, этот год станет исключением. Украинцы в шоке от цен на молодой картофель, капусту, морковь, которые, по сравнению с прошлым годом, подорожали аж в 5-6 раз. Эксперты говорят, что всему виной холодная весна.
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Цены бьют рекорды

    Лето наступило, а цены на овощи нового урожая бьют рекорды. По сравнению с прошлым годом они подорожали аж в 5-6 раз. 

    Так, цены на молодой картофель, капусту приближаются к 20 грн/кг и,  это учитывая, что сейчас их сезон, и традиционно к лету они дешевеют. Так, в Киеве капуста в июне 2016 года стоила 2,55 грн/кг, а сейчас более 19 грн/кг, пишет "Сегодня". 

    Вслед за летом. В Украине - очередное подорожание ряда продуктов РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/infografika/
    РИА Новости Украина
    Вслед за летом. В Украине - очередное подорожание ряда продуктов

    В этом году только за последние 2 месяца наблюдается подорожание борщевого набора в среднем на 200%. 

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    По данным аналитиков проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8-9 грн/кг в опте, или до 16-19 грн/кг в рознице. 

    По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, только за 10 дней июня существенно подорожали все составляющие борща. 

    "Так овощи, среди которых свекла — на 4,6 грн. (или 72%), морковь — на 4,2 грн. (или 35%), картофель — на 3,2 грн. (или 36%), капусту — на 3 грн. (или 23%) и лук 2,7 грн. (или 25%). Теперь средняя цена свеклы составляет 11 грн/кг, моркови — 16 грн., картофеля — 12 грн., капусты — 16,5 грн., а лука — 13,4 грн.", — пишет он у себя в Facebook. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

    Дорожает все

    В то же время за год подорожали не только овощи, но и мясо, а на очереди — молочка. 

    Выросли цены на мясо: свинина — на 3,2 грн. (или 3,5%), говядина — на 1,5 грн. На сегодня, средняя цена свинины по Украине составляет почти 94,5 грн/кг, а говядины — 103,2 грн/кг, отмечает Дорошенко. 

    Поднялись в цене сало — на 80 коп. (или 2%) и куриная тушка — на 60 коп. (или 1,3%). На 20 июня средняя цена в Украине на сало составила 44,3 грн/кг, а куриную тушку — 44,3 грн/кг. 

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    Кроме того, по прогнозам, дорожать будет и молочка. При этом эксперты предупреждают, что из-за отсутствия контроля розница переполнена фальсификатом.  

    Как рассказала UBR.ua президент Союза молочных предприятий Украины Лидия Карпенко, в хозяйствах молоко вырастет в цене до 8-9 грн, а в магазине — на 25%. 

    Что говорят эксперты 

    Овощи на рынке. Архивное фото
    УНИАН
    Цены в свободном плавании - не подорожает только картошка

    Эксперты называют причиной роста цен несколько факторов. Среди них: массовое вымерзание овощей и фруктов из-за апрельско-майских заморозков, отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, подорожания топлива, минудобрений и средств защиты растений, отмена госрегулирования цен на социально важные виды продуктов. Что касается последнего фактора, то он имеет скорее психологический эффект на производителей и торговые сети, которые теперь не боятся поднимать цены на социальные виды товаров. 

    Дороговизну капусты, свеклы и моркови производители объясняют также уменьшением площадей под насаждениями капусты из-за провала по ценам в 2016 году.

    По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на свинину и говядину растут после так называемого отложенного подорожания 2015—16 гг., когда толщина кошелька покупателей сдерживала рост стоимости мяса и сала. В итоге предложение скоропортящегося товара превышало спрос, и цена его повышалась даже ниже уровня инфляции — на 5—8 грн/год за кило.

    "Теперь ситуация иная — скота и свиней выращивают меньше, а торговля больше не ориентируется на покупателей с невысокими доходами, так как эти люди переходят на дешевую курятину. Зажиточные люди будут платить за мясо и 100 грн/кг, и более, — объяснил Дорошенко. — А гречка подешевела потому, что цены на нее были спекулятивными. Однако факт — так дорого еще не было!".

    При этом эксперты не предрекают традиционного летнего "обвала" цен. 

    "Не думаю, что в этом году дешевые овощи дадут летнюю дефляцию, хотя небольшое, на 3—5 грн/кг, снижение будет", — цитирует "Сегодня" аналитика Украинской аграрной конфедерации Дмитрия Дейна.

    По материалам из открытых источников интернет

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