Стоп, цена, стоять! Цены на овощи делают их золотыми

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Цены бьют рекорды

Лето наступило, а цены на овощи нового урожая бьют рекорды. По сравнению с прошлым годом они подорожали аж в 5-6 раз.

Так, цены на молодой картофель, капусту приближаются к 20 грн/кг и, это учитывая, что сейчас их сезон, и традиционно к лету они дешевеют. Так, в Киеве капуста в июне 2016 года стоила 2,55 грн/кг, а сейчас более 19 грн/кг, пишет "Сегодня".

В этом году только за последние 2 месяца наблюдается подорожание борщевого набора в среднем на 200%.

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По данным аналитиков проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8-9 грн/кг в опте, или до 16-19 грн/кг в рознице.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, только за 10 дней июня существенно подорожали все составляющие борща.

"Так овощи, среди которых свекла — на 4,6 грн. (или 72%), морковь — на 4,2 грн. (или 35%), картофель — на 3,2 грн. (или 36%), капусту — на 3 грн. (или 23%) и лук 2,7 грн. (или 25%). Теперь средняя цена свеклы составляет 11 грн/кг, моркови — 16 грн., картофеля — 12 грн., капусты — 16,5 грн., а лука — 13,4 грн.", — пишет он у себя в Facebook.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Дорожает все

В то же время за год подорожали не только овощи, но и мясо, а на очереди — молочка.

Выросли цены на мясо: свинина — на 3,2 грн. (или 3,5%), говядина — на 1,5 грн. На сегодня, средняя цена свинины по Украине составляет почти 94,5 грн/кг, а говядины — 103,2 грн/кг, отмечает Дорошенко.

Поднялись в цене сало — на 80 коп. (или 2%) и куриная тушка — на 60 коп. (или 1,3%). На 20 июня средняя цена в Украине на сало составила 44,3 грн/кг, а куриную тушку — 44,3 грн/кг.

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Кроме того, по прогнозам, дорожать будет и молочка. При этом эксперты предупреждают, что из-за отсутствия контроля розница переполнена фальсификатом.

Как рассказала UBR.ua президент Союза молочных предприятий Украины Лидия Карпенко, в хозяйствах молоко вырастет в цене до 8-9 грн, а в магазине — на 25%.

Что говорят эксперты

Эксперты называют причиной роста цен несколько факторов. Среди них: массовое вымерзание овощей и фруктов из-за апрельско-майских заморозков, отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, подорожания топлива, минудобрений и средств защиты растений, отмена госрегулирования цен на социально важные виды продуктов. Что касается последнего фактора, то он имеет скорее психологический эффект на производителей и торговые сети, которые теперь не боятся поднимать цены на социальные виды товаров.

Дороговизну капусты, свеклы и моркови производители объясняют также уменьшением площадей под насаждениями капусты из-за провала по ценам в 2016 году.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на свинину и говядину растут после так называемого отложенного подорожания 2015—16 гг., когда толщина кошелька покупателей сдерживала рост стоимости мяса и сала. В итоге предложение скоропортящегося товара превышало спрос, и цена его повышалась даже ниже уровня инфляции — на 5—8 грн/год за кило.

"Теперь ситуация иная — скота и свиней выращивают меньше, а торговля больше не ориентируется на покупателей с невысокими доходами, так как эти люди переходят на дешевую курятину. Зажиточные люди будут платить за мясо и 100 грн/кг, и более, — объяснил Дорошенко. — А гречка подешевела потому, что цены на нее были спекулятивными. Однако факт — так дорого еще не было!".

При этом эксперты не предрекают традиционного летнего "обвала" цен.

"Не думаю, что в этом году дешевые овощи дадут летнюю дефляцию, хотя небольшое, на 3—5 грн/кг, снижение будет", — цитирует "Сегодня" аналитика Украинской аграрной конфедерации Дмитрия Дейна.

По материалам из открытых источников интернет