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    Экономика

    Овощи в Украине снова значительно подорожали

    (обновлено: )18031
    Стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии АЧС.
    Картофель
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Цены на капусту, картофель, морковь, свеклу и лук в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УАК).

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    "В течение мая стоимость овощей борщового набора выросла на 43%, однако данный рост является типичным из-за фактора сезонности. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, также способствовали росту цен на овощи и фрукты", — говорится в сообщении.

    Между тем стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). 

    Закупочные цены на молоко и бакалею, за исключением гречки, тоже были стабильными.

    Согласно сообщению, в июне цены на овощи продолжат расти. Снижение цен на эту продукцию ожидается с третьей декады июня — начала июля.

    В начале мая сообщалось, что борщевой набор в Украине подорожал на 78,3% по сравнению с мартом.

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