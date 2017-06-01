Овощи в Украине снова значительно подорожали

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Цены на капусту, картофель, морковь, свеклу и лук в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УАК).

"В течение мая стоимость овощей борщового набора выросла на 43%, однако данный рост является типичным из-за фактора сезонности. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, также способствовали росту цен на овощи и фрукты", — говорится в сообщении.

Между тем стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС).

Закупочные цены на молоко и бакалею, за исключением гречки, тоже были стабильными.

Согласно сообщению, в июне цены на овощи продолжат расти. Снижение цен на эту продукцию ожидается с третьей декады июня — начала июля.

В начале мая сообщалось, что борщевой набор в Украине подорожал на 78,3% по сравнению с мартом.