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    Голодное лето. Цены на овощи бьют рекорды

    (обновлено: )18210
    Лето наступило, а цены на овощи нового урожая бьют рекорды. По сравнению с прошлым годом, молодой картофель, капуста, морковь подорожали аж в 5-6 раз. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Цены на овощи бьют рекорды. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Так, цены на молодой картофель, капусту приближаются к 20 грн/кг и,  это учитывая, что сейчас их сезон, и традиционно к лету они дешевеют. Так, в Киеве капуста в июне 2016 года стоила 2,55 грн/кг, а сейчас более 19 грн/кг. В этом году только за последние 2 месяца наблюдается подорожание борщевого набора в среднем на 200%. 

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    По данным аналитиков проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8-9 грн/кг в опте, или до 16-19 грн/кг в рознице: 

    молодой картофель — 16-19 грн/кг (на 3,2 грн); 

    капуста — 16,5 грн (на 3 грн);

    морковь — 16 грн (на 4,2 грн);

    свекла — 11 грн (на 4,6 грн);

    лук — 13,4 грн (на 2,7 грн);

    свинина — 94,5 грн/кг (на 3,2 грн);

    говядина — 103,2 грн/кг (на 1,5 грн);

    сало — 44,3 грн/кг (на 80 коп);

    куриная тушка — 44,3 грн/кг (на 60 коп).

    По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, только за 10 дней июня существенно подорожали все составляющие борща. 

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