Глава "ПриватБанка". Кто после Шлапака?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Национализированный "ПриватБанк" может возглавить иностранец. В конкурсе на должность председателя правления будет участвовать немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.

Говорят, что это была рекомендация международной финансовой организации — рассмотреть его в качестве кандидата с условием участия в конкурсе как доказательство того, что есть в мире кандидаты, готовые возглавить "ПриватБанк".

Кто возглавит "ПриватБанк", и какие это будет иметь последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому українські банкіри поки не рвуться брати участь в конкурсі на посаду глави "Привату"?

— Справа в тому, що банк, тим більше, такий великий і потужний банк, як "ПриватБанк" – це дуже складна структура, якою управляти треба мати відповідний досвід, відповідний фах, і це не лише справа однієї особи, а справа цілої команди. І тих результатів, яких досяг "ПриватБанк" у своїй діяльності, це досяг не один голова правління або члени правління, це ціла команда, яка працювала десятиріччями і, відповідно, щоб підтримувати такий рівень банку, просувати відповідним чином, тут треба створювати команду. Я хотів сказати, що управління банком – це управління всієї команди, і тут головне питання, щоб відновити ту професійну команду, яка була, і відновити ті процеси, які були в "ПриватБанку", щоб банківські послуги надавати на відповідному рівні.

Тобто зараз, ви вважаєте, він не працює на тому рівні, на якому він працював за Коломойського?

— Вдалось втримати, скажімо, депозити, вдалось втримати загальну ситуацію, але "ПриватБанк" не може розвиватись згідно тих тенденцій і правил, які були встановлені в банку, зникла та мотивація, яка була в команді "ПриватБанку", і банк – це структура, яка вбирає в себе найкращі технології. "ПриватБанк" відповідав всім потребам ринку, вимогам ринку і був високотехнологічним банком. Для того щоб керувати цим банком, треба створювати, відновлювати команду, саме команду, мотивацію, і тут досить складна задача, і високого рівня одного голови правління, скажімо, тут, може, навіть, замало. Тут не просто треба мати високий фах у банківській справі, а треба розуміти ситуацію в країні з економікою, з банківською системою, щоб справитись з цією задачею.

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Які складності ви вбачаєте для тієї людини, що прийде в крісло голови?

— Як сказав, концентруватись тут треба на вмінні побудувати роздрібний банк, відновити ті процеси кредитних ризиків. "ПриватБанк" був не лише високотехнологічним банком, який "Приват24" називався, високі технології банківської справи і банківських послуг, він дуже гарно справлявся з задачею оцінки ризиків і був роздрібним банком і надавав кредити, працював дуже гарно з малим і середнім бізнесом, і тому він виконував зобов’язання по депозитам і був найбільшим банком, який отримував величезні суми депозитів і по номінальній сумі, і по кількості цих депозитів. Тому треба відновити саме розвиток цього банку і в цьому задача – відновити команду.

Кого ви бачите в цьому кріслі, і наскільки великі шанси у німецького банкіра очолити його?

— У нас є дуже позитивний досвід іноземців на керуванні українськими банками, я би зазначив, такого високого рівня, дуже високого рівня, як Марчин Фиглус, який очолював кредитний напрямок роздрібного кредитування в «Дельта-банку». Завдяки йому у великій мірі і вдалось побудувати такий потужний банк, який дуже швидко розвивався і зайняв дуже серйозні позиції на четвертому місці по класифікації центрального банку. Відповідно, цілком можливо, щоб іноземець налагоджував банківський процес в українському банку. Наскільки це вдасться тому пану, якого ви сказали, тут складно судити. Якщо він має досвід в європейських банках, скажімо так, цього, я б сказав, замало, тому що кредитні ризики і банківська справа вона дуже і дуже відрізняється, скажімо, в Німеччині і в Україні. Тут є певні нюанси, які необхідно враховувати і необхідно володіти ситуацією, яка має місце в Україні, тобто досвіду лише в успішному західному банку або в декількох банках тут, я сказав би, замало, треба гарно розумітись на такому ринку, такому складному ринку банківському, як український ринок.

Якщо іноземця поставлять за порадою західних партнерів, це якось вплине на імідж банку?

— Звичайно. Як у нас відносяться до іноземців? Перш за все, це незаангажована особа, яка не є частиною нашої корупційної системи. На превеликий жаль, до державних інституцій, потужних державних інституцій, на сьогодні "ПриватБанк" після націоналізації є дуже потужною інституцією у фінансовій сфері, тобто до цієї особи будуть відноситись, перш за все, як до незаангажованої особи і, відповідно, це покращить рівень довіри, хоча він і зараз досить стабільний, і це, я б сказав, буде позитивним сигналом, позитивним фактором, і я б вітав таку перспективу саме з цієї причини, не навіть з приводу якостей фахівця, а з приводу незаангажованості.

Ранее экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" высказал уверенность, что несмотря на судебные процессы и уголовные дела, связанные с бывшими собственниками, стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает.