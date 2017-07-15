В Киеве с субботы дорожает проезд в транспорте

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. С субботы, 15 июля, в Киеве дорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации.

Так, дорожает проезд в метрополитене, а также на всех видах столичного наземного общественного транспорта.

Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) – 4 гривны.

Проезд льготных категорий граждан будет осуществляться согласно требованиям законодательства Украины.

Уже за несколько дней до подорожания в наземном транспорте стали отпускать только по одному талончику на руки, чтобы граждане не запаслись ими впрок.

Как сообщалось ранее, сумма штрафа за проезд без билета в наземном транспорте Киева вырастет с 60 до 80 гривен, а городской электричке — с 80 до 100 гривен, сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".