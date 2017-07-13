В киевском транспорте вырастут штрафы для безбилетников

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Сумма штрафа за проезд без билета в наземном транспорте Киева вырастет с 60 до 80 гривен, а городской электричке — с 80 до 100 гривен, сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Решение связано с запланированным с 15 июля подорожанием проезда: безбилетный проезд в общественном транспорте наказывается штрафом в двадцатикратном размере от его стоимости.

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Разовые билеты старого образца будут действительны до 31 июля. После этой даты их можно будет обменять за доплату.

Ранее "Киевский метрополитен" опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро. Как сообщает пресс-служба ведомства, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.