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    Киев

    В Киеве в субботу частично ограничат движение транспорта

    (обновлено: )52
    На улице Студенческой, на участке от улицы Дончука до улицы Сечевых Стрельцов, будет закрыто движение транспорта, а на элементах транспортной развязки Воздухофлотского путепровода - частично ограничено.
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия в Киеве в субботу, с 08:00 до 15:00 будет изменено движение транспорта, сообщили в Управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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    На улице Студенческой, на участке от улицы Дончука до улицы Сечевых Стрельцов, будет закрыто движение транспорта, а на элементах транспортной развязки Воздухофлотского путепровода — частично ограничено.

    Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

    Напомним, в пятницу, 7 июля, в центре Киева с 18.00 до 23.00 было ограничено движение транспорта.

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