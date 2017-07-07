Движение в центре Киева ограничат из-за марша памяти в честь бойца АТО

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В пятницу, 7 июля, в центре Киева ориентировочно с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

"7 июля ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мыслы (в соответствии с обращением ВО "Свобода") будет выполняться приостановление или частичное ограничение движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади — ул. Грушевского — Крепостным переулком — ул. Институтской — ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) — Владимирским спуском — ул. Сагайдачного — до Контрактовой площади", — говорится в сообщении.

Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.

Водителей просят воздержаться от поездок по указанным улицам.

Читайте также: Синдром АТО. Бойцы готовы перегрызть друг другу глотки