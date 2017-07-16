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    Эксперт: к концу года инфляция в Украине будет на уровне 10-12%

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    В экономике Украины до конца года будет наблюдаться рост в 1,5-2%, инфляция прогнозируется на уровне 10-12%. Об этом в эфире "ГС" заявил специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд отложил очередной транш для Украины на конец 2017 года. Кредит в 1,9 млрд долларов, который должен был поступить уже в августе, сорвался из-за того, что Верховная Рада так и не проголосовала за пенсионную и земельную реформы.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    Как, вне зависимости от сроков предоставления нового транша, изменится экономическая ситуация в Украине в ближайшем будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    "В экономике у нас 1,5-2% роста будут до конца года, то есть экономика будет постепенно расти. Гривна чувствует себя даже лучше, чем ожидали многие экономисты. Здесь — сложный набор факторов, мы сейчас сезонно укрепились, осенью мы сезонно чуть-чуть ослабимся… но движение гривны в пределах 5% — совершенно не смертельно. Инфляция к концу года будет замедляться. Сейчас у нас была июньская инфляция выше ожиданий: из-за плохого урожая фруктов, овощей, который стал последствием заморозков, в нашем регионе получился такой всплеск инфляции. Прогноз НБУ в 9%, вероятно, недостижим, но 10-12% к концу года получим", — рассказал о перспективах экономист. 

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