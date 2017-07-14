Нацбанк озвучил прогноз по инфляции в 2018 году

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает ускорения роста ВВП с ожидаемых в 2017 году 1,9% до 3,2% в 2018 году и до 4% в 2019 году. Соответствующий проект макропрогноза содержится в предложениях НБУ по основам денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

"В соответствии с базовым сценарием макроэкономического прогноза Национального банка в 2018 году рост ВВП ускорится до 3,2%, а с 2019 года выйдет на свой потенциальный уровень — 4%… Основными факторами такого ускорения будут продолжение структурных реформ, снижение ставок по кредитным ресурсам, улучшение делового климата с повышением места Украины в инвестиционных рейтингах, диверсификация украинского экспорта и освоение новых рынков", — говорится в проекте документа.

В Нацбанке ожидают, что в ближайшие годы дефицит текущего счета будет оставаться на уровне около 4% ВВП из-за недостаточного импорта инвестиционных товаров и технологий, а также в связи с выплатами по госдолгу. Вместе с тем регулятор заверяет, что такой дефицит текущего счета является приемлемым для экономик, которые развиваются.

Нацбанк также ожидает, что инфляция в 2018 году будет на уровне 6%, а на конец 2019 года — 5%.

Данный проект макропрогноза должен быть утвержден Советом Национального банка.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8% с 3%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%.