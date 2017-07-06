Треть банков пострадали от масштабной кибератаки - Нацбанк

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Треть украинских банков пострадали от масштабной кибератаки в Украине в конце июня, при этом информационные системы Нацбанка страны не повреждены, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"В целом от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили свою работу в обычном режиме. С целью преодоления последствий кибератаки в банковском секторе правление Национального банка приняло решение от 29.06.2017 "О введении чрезвычайного режима работы в отдельных банкахˮ, — говорится в сообщении на сайте Нацбанка в четверг со ссылкой на заместителя директора департамента безопасности регулятора Антона Кудина.

Также в пресс-службе сообщили, что все попытки кибератак на информационные системы Нацбанка нейтрализуются, поэтому информационные ресурсы Национального банка не повреждены, несмотря на массированные кибератаки на них.

Кроме того, по данным регулятора, после хакерских атак в Украине будет создан центр киберзащиты Нацбанка.