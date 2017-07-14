Нацбанк повысил курс доллара

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк установил официальный курс доллара на пятницу, 14 июля, на уровне 2596,86 грн за 100 долларов. Об этом сообщается на сайте регулятораю

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Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 2964,83 грн за 100 евро. Курс российского рубля установлен на уровне 4,314 грн за 10 рублей.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".