Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне - Макрон

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне и слабых сторон других членов союза.

"Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне. Это нездоровая ситуация", — заявил Макрон в интервью медиагруппе Funke, отметив, что "страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными".

Он высказался за единство и гармоничное развитие еврозоны. "Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития еврозоны был таким, какой она заслуживает", — сказал он.

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"Нам необходимо понять, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех", — добавил президент.

Ранее Еврокомиссия по результатам исследования сообщила, что около 78% жителей еврозоны отмечают необходимость проведения в ней существенных экономических реформ.