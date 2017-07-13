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    Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне - Макрон

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    По мнению французского президента, складывается "нездоровая ситуация". Он призвал понять, "какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех".
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне и слабых сторон других членов союза.

    Флаг Украины
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    "Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне. Это нездоровая ситуация", — заявил Макрон в интервью медиагруппе Funke, отметив, что "страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными".

    Он высказался за единство и гармоничное развитие еврозоны. "Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития еврозоны был таким, какой она заслуживает", — сказал он.

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    "Нам необходимо понять, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех", — добавил президент.

    Ранее Еврокомиссия по результатам исследования сообщила, что около 78% жителей еврозоны отмечают необходимость проведения в ней существенных экономических реформ.

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