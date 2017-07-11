Необандеровская Украина представляет опасность для Европы - историк

РИА Новости Украина

Год назад Сейм Польши принял решение о том, чтобы учредить 11-го июля Национального Дня памяти жертв геноцида, развязанного украинскими националистами по отношению к гражданам Второй Польской Республики. Об этом — в интервью Sputnik Polska историка и независимого публициста Богдана Пиентки (Bohdan Piętka) из Кракова.

Вы примете участие в мероприятиях, связанных с Днём памяти жертв Волыни?

— Да, в минувшие выходные я специально приезжал в Варшаву, чтобы посетить Музей независимости, где прошла конференция с участием таких видных общественных деятелей, как, например, Люцина Кулаковская, доктор Анджей Запаловский, Ежи Роберт Новак и ксёндз Тадеуш Исаковича-Залесский. Он очень ярко говорил о трагических судьбах кресовян (жителей бывших восточных районов Польши – Ред.), причем, не только с трибуны конференции, но и на церемонии у могилы Неизвестного солдата. Но это все же были скромные торжества, ведь президент Анджей Дуда почему-то отказался стать их попечителем, в этой роли выступили главы трёх воеводств: Мазурского, Опольского и Нижней Силезии. Впрочем, потомки кресовян болезненно восприняли отсутствие президента. Мы вновь видим отношение к этой исторической теме со стороны современных польских политиков, которые стремятся лишь к тому, чтобы соблюдать по отношению к Украине политкорректность. А это, на мой взгляд, ошибочная линия. Но польское руководство, словно страус, прячет голову в песок, оно возлагает на алтарь своей нынешней политической линии историческую память о мирных поляках, которые были безжалостно убиты украинскими националистами. Оно предает также интересы польского национального меньшинства, которое живет на землях Украины. Им важно поддерживать Украину, прежде всего — в ее антироссийских акциях.

В чем, по-Вашему, главное значение Дня памяти?

— Это значение огромно, ведь, в конце концов, нашим людям удалось разрушить стену молчания о преступлениях украинских националистов против польских граждан в 1943-1944 годах. Эта стена стояла в течение всей послевоенной польской истории, даже после 1989 года. Но вот год назад ее снесли, не в последнюю очередь благодаря фильму режиссера Войчеха Смажовского "Волынь". Он был снят на деньги, которые собрали активисты многих общественных организаций, не на дотации со стороны государства. Этот фильм буквально протаранил стену молчания…

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Не так давно Тарас Прохасько, украинский писатель и публицист, в интервью для "Галицийского курьера" заявил: геноцид против поляков на Волыни и в Малой Польше был необходим для создания своего государства, он оправдывает участие в войне украинцев в составе дивизии "СС-Галичина". И далее рассуждает: это были страшные времена, когда украинцы мечтали жить в своем государстве, поэтому для тех лет было неизбежным ведение борьбы разными методами…

— Это – скандальное заявление, которое свидетельствует, что даже сейчас украинские элиты не готовы к тому, чтобы говорить всю правду. Меня, конечно, поразило это заявление, но обращаю внимание, что тут нет, по крайней мере, утверждений необандеровцев, будто бы их духовные отцы никогда не совершали преступлений против человечности. А вот пан Прохасько сообщает: все просто — преступления были нужны для таких-то целей. Полагаю, нам нельзя сейчас иметь дело с украинскими политиками. Однако польское руководство связывает с Украиной свои надежды, хочет вовлекать ее в свои планы, в частности, по реализации идеи «Трёхморья». Думаю, они не понимают, с кем имеют дело, до них еще не дошло, какую опасность представляет для поляков необандеровская Украина. Хоть бы, наконец, поняли, пока еще не поздно…

В то же время украинский интеллектуал Володимир Павлив, участник конференции "Украина: с Польшей или с Бандерой?", которая прошла в стенах Католического университета в Люблине, сказал, что ситуация на Украине развивается по самому худшему сценарию, что его страна пойдет с Бандерой, а не с Польшей…

— Я полностью согласен с мнением пана Павлива, что Украина погружается в глубокий кризис, который разразился в результате политического переворота в этой стране в 2014 году. Переворот привел к противостоянию западной и восточной части Украины, фактически к распаду страны. На Украине сейчас есть две силы: олигархи во главе с президентом Порошенко и националисты с их культом идей Бандеры. Конфликт между ними неизбежен, раньше или позже будет столкновение этих сил. Но уже сейчас Украина идет к катастрофе, надо, наконец, понять эту реальность. Но политические элиты в Варшаве этой перспективы будто не видят, вот и связывают свои надежды с Украиной, в частности, надежды на реализацию концепции "Трёхморья". Но если даже эта концепция будет реализована, то вовсе не Польша там станет главной силой, а США, которые используют идею "Трёхморья" в своей игре против России. Если же у США не будет интереса к этой идее, то из нее выйдет пшик!

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Нынешняя политика РП, думаю, ошибочна. Я повторю: не надо историческую память поляков о трагедии геноцида на Волыни и в Малой Польше, учиненного украинскими националистами, возлагать на алтарь особых отношений с Киевом. Это – ошибочная и вредоносная политическая линия.