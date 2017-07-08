Меркель, Путин и Макрон за завтраком в Гамбурге обсудят Украину

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 8 июля, в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помимо этого, как отмечал помощник президента РФ, в ходе завтрака будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные вопросы международной повестки дня.

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Он также добавил, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7-8 июля в Гамбурге саммит "двадцатки", поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.

В среду, 5 июля, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко и Меркель по телефону скоординировали позицию по реализации Минска накануне встречи трех лидеров. Пресс-служба украинского правительства также отметила, что Меркель по телефону заверила Порошенко, что во время встречи лидеров Германии и Франции с президентом России "ничего о судьбе Украины" без Киева решаться не будет.

Накануне на поля саммита в Гамбурге состоялась первая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидер вели переговоры в течение двух с половиной часов; основными темами переговоров стали Сирия и Украина.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.