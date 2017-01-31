Крах еврозоны и кризис евро. США занялись Европой

Владимир Матвеев, обозреватель

Евро может обвалиться через 12-18 месяцев, заявил Atlantico вероятный будущий посол США в Брюсселе Тед Маллок, сообщает британское ВВС и французское издание Atlanticо.

Пьер Московиси в свою очередь считает, что хотя еврозоне не достает единства, ее валюта еще достаточно прочна, несмотря на Brexit и миграционный кризис. Эксперты Atlantico задаются вопросом, почему Дональд Трамп может быть заинтересован в дестабилизации еврозоны?

Развалившаяся и зажатая между крупными державами (США, Великобритания и Россия) континентальная Европа по факту оказалась бы в долларовой зоне. Президент США Дональд Трамп противопоставляет Еврамерику китайскому проекту Евразии, сообщает Atlantico.

Вместе с тем кризис мировой экономики, долговая нагрузка и угрозы со стороны развивающихся рынков приводят к новой схватке США и Китая за рынок Евросоюза, узкими местами которого являются слабая управляемость, внешний долг и миграционный кризис.

В противостоянии с Китаем, у которого есть огромные резервы золота, евро и долларов, Трамп может быть заинтересован в развале евро для того, чтобы европейцы начали массово скупать доллары США и тем самым поддержали американскую валюту. Развал еврозоны автоматически привел бы к удорожанию валюты ФРГ, пишет Atlantico, и сделал бы ее экспорт менее конкурентоспособным.

Особую роль играет фактор политики, проводимой ФРС.

Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Мэй и президент США Трамп, вероятно, будут долго обговаривать стратегию Brexit, и Трамп пообещает поддержку Великобритании. Среди прочего оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

Cуть месседжа Маллока, высказанного по ВВС, заключается в том, что "хорошо относитесь к Великобритании, потому что иначе окажетесь перед единым англо-американским фронтом".

Отмечается, что европейская валюта хрупка из-за просчетов в строительстве еврозоны, долговым и миграционным кризисами. Данные заявления свидетельствуют о логике сдерживания и намерении вернуть оппонента за стол переговоров.

Как отмечает издание, Европе навязали немецкую концепцию управления кредитными инструментами вместо создания валютного эталона с децентрализацией кредитования для сближения с потребностями экономики ("общая валюта"). Система неудачна, потому что не позволяет эффективно управлять таким огромным образованием, как еврозона с разнородными предприятиями и потребностями в кредитах, пишет Atlantico.

За исключением Германии, пишет издание, для которой евро стал "слегка девальвированной маркой", в остальных странах еврозоны единая валюта ведет "ко все большей социально-экономической напряженности, безработице, переносу производства и критической нехватке инвестиций". Данная система погубила Грецию. Италия также на краю пропасти. Во Франции же наблюдается подъем Национального фронта с одной стороны и радикального исламизма с другой.

Тед Маллок не открыл Америку: еврозона действительно хрупка, более хрупка, чем кажется.

Согласно оппонентам Трампа, они считают его "иррациональным и даже не пытаются понять его игру". По мнению издания, Маллок получил от Трампа разрешение на такие высказывания, причем накануне встречи президента США с Мэй. В то время, когда Лондон и Вашингтон разрабатывают сценарии на разные случаи, Моссковиси демонстрирует, что "континентальная Европа не обладает стратегическим талантом", пишет Atlanticо.

По мнению автора, лучшей экономический политикой против неопротекционизма Трампа стал бы "поиск равновесия между регулированием мировой торговли для исправления перегибов конкуренции и общим валютным порядком", пишет Atlantico, вовсе не вдаваясь в подробности.

Наряду с этим известный экономист Отмар Иссинг, также считает, что проект евро находится на скользком пути к коллапсу. По его мнению, "триумф политики над экономикой является фатальным пороком, органично вплетенным в ткань валютного союза с момента его образования".

"Крах может наступить скорей, чем мы предполагаем", — отмечает эксперт в Daily Telegraph. "Пакт стабильности и роста более или менее провалился. С рыночной дисциплиной было покончено благодаря Европейскому Центробанку", — цитирует эксперта ВВС.