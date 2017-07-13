Опубликованы основные пункты "плана Макрона" по Донбассу

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости Украина. Издание "Лига" опубликовало план президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации ситуации в Донбассе, который включает в себя ряд компромиссов между Киевом и Москвой.

Согласно сообщению, первая страница этого плана вмещает в себя результат многочисленных телефонных конференций в нормандском формате - перечислены базовые вещи, которые в целом повторяют минские соглашения.

Пункт первый - все стороны должны прекратить огонь.

Пункт второй - стороны должны убрать тяжелую технику с линии соприкосновения.

Пункт третий - пять точек, где чаще всего происходят столкновения, будут демилитаризованы.

Пункт четвертый - стороны обязуются содействовать ОБСЕ, обязуются дать доступ наблюдателям без ограничений.

Пункт пятый - освобождение заложников.

Дополнительные пункты описывают компромисс, озвученный выше. Первый - согласно документу, президент РФ Владимир Путин обязан отменить свой указ касательно выдачи документов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ответ Украина обязуется создать условия для выдачи необходимых документов местным жителям на освобожденной территории. Второй - Украина отменяет решение о блокаде отдельных районов, и ей возвращается контроль над всеми предприятиями в неподконтрольных сейчас территориях.

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"И (канцлер Германии Ангела - Ред.) Меркель, и Макрон, и Порошенко согласны с этим планом. Не хватает только одного - согласия Путина", - сообщает издание, полагая, что российские лидер "никогда не подпишется под этим".

Ранее в СМИ появился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.