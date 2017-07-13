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    Политика

    Опубликованы основные пункты "плана Макрона" по Донбассу

    (обновлено: )26804
    План французского президента состоит из пяти основных пунктов. Первый из них требует прекратить огонь всеми сторонами, а второй - убрать тяжелую технику с линии неприкосновенности.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл - РИА Новости Украина. Издание "Лига" опубликовало план президента Франции Эммануэля Макрона по деэскалации ситуации в Донбассе, который включает в себя ряд компромиссов между Киевом и Москвой.

    Согласно сообщению, первая страница этого плана вмещает в себя результат многочисленных телефонных конференций в нормандском формате - перечислены базовые вещи, которые в целом повторяют минские соглашения. 

    Пункт первый - все стороны должны прекратить огонь. 

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пункт второй - стороны должны убрать тяжелую технику с линии соприкосновения. 

    Пункт третий - пять точек, где чаще всего происходят столкновения, будут демилитаризованы. 

    Пункт четвертый - стороны обязуются содействовать ОБСЕ, обязуются дать доступ наблюдателям без ограничений. 

    Пункт пятый - освобождение заложников.

    Дополнительные пункты описывают компромисс, озвученный выше. Первый - согласно документу, президент РФ Владимир Путин обязан отменить свой указ касательно выдачи документов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ответ Украина обязуется создать условия для выдачи необходимых документов местным жителям на освобожденной территории. Второй - Украина отменяет решение о блокаде отдельных районов, и ей возвращается контроль над всеми предприятиями в неподконтрольных сейчас территориях.

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    "И (канцлер Германии Ангела - Ред.) Меркель, и Макрон, и Порошенко согласны с этим планом. Не хватает только одного - согласия Путина", - сообщает издание, полагая, что российские лидер "никогда не подпишется под этим".

    Ранее в СМИ появился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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