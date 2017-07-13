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    В Донбасс едет вице-президент Еврокомиссии

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (7)

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    Во время визита он лично ознакомится с состоянием гуманитарной помощи ЕС на месте
    Валдис Домбровскис. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в пятницу посетит Донецкую область, сообщает посольство ЕС в Украине.

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    "После завершения саммита ЕС-Украина (пройдет в четверг — Ред.) вице-президент по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис посетит Мариуполь. Во время визита он лично ознакомится с состоянием гуманитарной помощи ЕС на месте, а также обсудит дальнейшие реформы и потребности с представителями власти и местной общиной", — говорится в пресс-релизе.

    По данным посольства ЕС, в пятницу Домбровскис посетит КПП при въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

    В тот же день вице-президент ЕК планирует посетить поселок городского типа Талаковку, после чего вернется в Мариуполь, где посетит Центр социальных служб для внутренне перемещенных лиц. Там он даст пресс-конференцию, добавили в посольстве.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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