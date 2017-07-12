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    Смертельный взрыв в Донбассе: появились подробности

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (765)

    (обновлено: )51604
    По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, у раненой 36-летней женщины диагностировали осколочные ранения головы. В результате взрыва мужчина скончался на месте.
    На месте смертельного взрыв под Майорском
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва под Майорском погиб мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    "Возле двух гражданских лиц (мужчины и женщины) сработала мина-ловушка, когда они сошли с дороги второстепенного значения между подконтрольным правительству пос. Майорск и н.п. Жованка – примерно в 500 м от КПВВ в Майорске. В результате взрыва мужчина скончался на месте, а женщина получила серьезные ранения", – сообщили наблюдатели.

    У раненой 36-летней женщины диагностировали осколочные ранения головы.

    Напомним, инцидент произошел 7 июля.

    Секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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