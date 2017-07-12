Сазонов: вернуть Донбасс — это не решение проблемы

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Закон о реинтеграции Донбасса примут не раньше сентября. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Текущая сессионная неделя — последняя. Технически невозможно успеть рассмотреть этот закон в первом и втором чтении", - считает Турчинов.

Секретарь СНБО также добавил, что проект закона о реинтеграции Донбасса будет обсуждаться с международными партнерами Украины, в том числе в "нормандском формате", с партнерами из США и НАТО. И только после этого его внесут на рассмотрение депутатов.

Перспективы принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Сазонов.

Как вы считаете, почему решили перенести рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса?

— Дело в том, что этот законопроект очень серьезный. Он может как дать Украине прекрасные шансы резко усилить наши позиции, так и может заложить мину замедленного действия вообще под существование независимой Украины. Поэтому тут не нужно торопиться, все должно быть выписано до до шага, во-вторых, действительно нужно согласовать с международными партнерами, на чью поддержку мы опираемся. Потому что просто вернуть Донбасс — это не решение проблемы. Его надо вернуть, во-первых, на украинских условиях. А во-вторых, где-то найти деньги на создание рабочих мест и восстановление инфраструктуры. В Украине таких денег нет и близко. И в третьих, еще идут определенные дискуссии все-таки по пунктам законопроекта. То есть между позицией больше с упором на "Минск", на что делает ставку Порошенко, более жесткое оформление территорий, это позиция Александра Турчинова. Мы реально не успеваем за эту неделю все это сделать даже в первом чтении.

То есть до сих пор происходит внутриполитическая борьба между командами Порошенко и Турчинова?

— Я бы не назвал это борьбой, я бы назвал это острой дискуссией, временами переходящей в спор. Для Турчинова принципиальна позиция — это назвать территории оккупированными. То есть назвать оккупанта оккупантом и возложить на него всю ответственность за то, что происходит на этих территориях. Это принципиальная позиция. И уже когда мы территории назовем оккупированными, можем готовить сценарий, постепенное освобождение и реинтеграцию этих территорий. Но в первую очередь нам надо сделать этот шаг.

Связан перенос рассмотрения вопроса с тем, что в Украине на несколько дней задержался спецпредставитель США по Украине Курт Волкер?

— С Куртом Волкером обсуждать это будут в обязательном порядке. И как раз это усиливает позицию Украины сразу, потому что Курт Волкер — это исполнительный директор Фонда Маккейна. Маккейн — это один из самых жестких ястребов-республиканцев, один из главных главных сторонников Украины и противников России. Сам Волкер всегда выступал с критикой как минских соглашений, так и Кремля, достаточно резкой критикой. То есть с таким партнером Украина может занять более жесткую позицию, автоматически получая поддержку США. Это очень интересно.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что их просто отстранили от разработки этого документа. Почему представители профильного ведомства не участвуют в работе?

— Вы знаете, я с большим уважением отношусь и к министру, и к его заместителям: и к Туке, и к Грымчаку, но считаю, что отстранили их от принятия решения на данном этапе совершенно правильно. Их чересчур обостренное миролюбие и готовность идти на уступки боевикам и России могла сыграть с нами очень злую шутку. Не зря, в принципе, в кругу политологов, экспертов их называют министерством "зрады" оккупированных территорий. Поэтому у них очень хорошо получается заниматься техническими вопросами, то есть вопросами согласования водоснабжения, энергоснабжения, искать какие-то компромиссы в техническом плане, потому что инфраструктура очень плотно завязана, мы никогда не рассчитывали, что это будут оккупированные территории. У них вот это получается хорошо. Но когда они лезут в вопросы военные, вопросы государственной политики, это не их уровень, у них нет достаточного уровня компетентности. И они могут допустить такие ошибки, которые обойдутся Украине очень дорого. Те же выборы под дулами автоматов, та же амнистия боевикам, о которой они говорят, — это все может сыграть с нами очень злую шутку. Потому что может прийти к тому, что боевики у нас получат статус участников боевых действий и все льготы участников АТО. Это уже абсурд.

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Заявления Порошенко и Турчинова по поводу документа достаточно сильно отличаются. Этот важный проект действительно разрабатывается единой командой?

— Я думаю, что такой законопроект нужно рассматривать не с точки зрения выгоды политическим группам, а именно с точки зрения страны. Потому что, по-моему, важнее вопроса у нас сейчас нет.

Даже в США, в стране с устойчивой демократией, есть голуби и ястребы так называемые, то есть у нас тоже есть сторонники более жестких решений и более мягких. Это нормально. Когда все, как один согласны, а потом вечером на кухне говорят, что они против — это не нормально.

Будет ли этот документ обсуждаться на возможной встрече "нормандской четверки"?

— Безусловно, он будет обсуждаться и с США, и на "встрече нормандской четверки". Потому что правильная постановка вопросов в этом документе создает России такие риски и такие проблемы, что мы можем не успеть его принять до осени, а Россия уже пойдет на уступки. Потому что получить полную ответственность за оккупированную территорию — это достаточно финансово тяжелая проблема для России. Им это совершенно не нужно. Для них целью был Крым, Донбасс — это инструмент давления на Киев. И если этот инструмент обходится слишком дорого, то есть, грубо говоря, отвертка из мягкого, но дорого золота, они, скорее всего, могут ее бросить. То есть не исключено и это. Поэтому обсуждать это наш рычаг, наш мощный рычаг давления — принятие этого закона.

То есть это является своеобразным повышением ставок? Согласятся ли, например, те же Франция, Германия и США на это?

— Во-первых, Запад к этому готов. Во-вторых, мы за три года все-таки стали на ноги, расправили плечи, у нас совсем другая армия, и совсем другие спецслужбы, и немножко по-другому выглядит экономика, чем три года назад. Сейчас мы уже можем говорить как партнеры, мы не так критично зависим от помощи, то есть с нами уже считаются. То есть три года нам потребовались, чтобы предложить свое решение.

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Можете ли вы прогнозировать, когда этот документ может быть принят?

— Я думаю, что он будет принят в начале осени в первом чтении. И думаю, что не исключено, что пока он будет обсуждаться в рамках нормандского формата и переговоров с США, с Великобританией, он уже начнет работать на Украину еще до того, как за него проголосуют. Просто в формате законопроекта.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.