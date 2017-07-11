Интервью Туки: непопулярно о РФ, Донбассе и визах для россиян

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Гергий Тука прошел путь от волонтера до губернатора Луганской области и замминистра по вопросам оккупированных территорий. В то же время в последнее время его все чаще критикуют за умеренную позицию по Донбассу. В интервью "Апострофу" Тука обьяснил, почему не разделяет позицию "война до последнего патрона", не поддерживает введение виз для россиян, а также выступает "за" амнистию для ополченцев ЛДНР. Кроме того, он призвал не замалчивать проблему с экологией на Донбассе.

О визах для россиян

Тука считает нецелесообразным вводить визы для россиян, поскольку это приведет к зеркальным действия со стороны Москвы и повлечет за собой множество проблем для украинцев.

"Как бы лично мне ни хотелось введения виз для россиян, я понимаю, что будут введены зеркальные действия и против наших сограждан. Ведь как бы мне ни неприятно было признавать, что мои сограждане ездят в Россию, я не могу игнорировать тот факт, что несколько миллионов граждан Украины ездят туда на заработки. И мое личное отношение к этому самому факту не изменить", — сказал он.

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По его словам, он как чиновник, должен думать в первую очередь о том, как будут реагировать эти несколько миллионов, которые там работают.

При том, отвечая на аргумент о том, что визы помогут фильтроваль россиян на границе, Тука заявил, что это ложь.

"Откровенная ложь. Никаких профессиональных заключений от Службы безопасности Украины я не слышал. И никто их не услышит. Ведь все прекрасно понимают, что те, кому надо заехать — они это делали, делают и будут делать, несмотря на все визовые режимы", — добавил замминистра.

О Донбассе

Замминистра констатировал, что за три года войны Украина так и не смогла доказать присутствие российской армии на Донбассе и его оккупации РФ.

"Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии", — подчеркнул Тука, отметив, что это даже подтвердило недавнее решение суда в Гааге.

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"Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", — добавил замминистра, подчеркнув, что существуют международные термины и понятия, которыми Украина должна оперировать, доказывая в судах факты вторжения России на украинскую территорию.

Об исках против России

При этом Тука назвал 90% исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России "откровенным мусором". Иски против России в ЕСПЧ есть, но результата пока еще нет. Среди них заявления не только физические и юридические, но и государственные, подчеркнул замминистра.

По его мнению, иски в ЕСПЧ делали не несведущие граждане, а юристы. Заявления подавались с откровенно манипулятивной целью.

"Эти иски поданы в большом количестве. И те люди, которые организовывали их подачу — а я убежден, что это делали юристы, а не несведущие граждане — подавали эти иски с откровенно манипулятивной целью", — заявил Тука.

Как отмечает замминистра, ему демонстрировали иски, направленные в ЕСПЧ со ссылкой на источники из интернета. "Когда просто в интернете находили фото разрушенного дома — и человек писал: это мой дом, сдерите с Украины деньги… Примерно так. И это все регистрируется. Ибо канцелярия, бюрократия — это не только наше свойство, к сожалению. Поступает огромное количество исков. А когда специалисты — не мои, не наши украинские, а специалисты европейского суда — начинают их исследовать, выясняется, что там 90% — это откровенный мусор", — рассказал он.

По мнению Туки, это делается для того, чтобы во время различных отчетов манипулировать количеством обращений граждан Украины.

Об экологической катастрофе

Тука подчеркнул, что вопрос экологии чрезвычайно сложный, и прудупредил об угрозе превращения Донбасса в пустыню.

"О сплошной нерентабельности и необходимости закрытия шахт на Донбассе я знал с середины 1980-х годов. Еще во времена перестройки в Советском Союзе уже появлялась эта информация", — говорит Тука, добавляя, что о существовании масштабной экологической опасности из-за затопления неконтролируемых шахт он слышал с первого дня назначения на должность председателя Луганской областной военно-гражданской администрации.

Эксперт: Донбасс на грани экологического катаклизма

Отвечая на вопрос о том, действительно ли требуется отселение людей из Донбасса, Тука отметил, что экологической проблеме в этом регионе более 50 лет.

"Все, что сейчас происходит, в частности, война, передача одними идиотами из наших рук в руки других идиотов шахт, принятие этими другими идиотами решений о затоплении этих шахт — это лишь катализатор. Но ведь это не природа явления негативного!", — отметил он.

Тука добавил, что для решения проблемы необходимо создавать экспертные советы. "Есть эксперты мирового уровня. Надо их собирать, надо обсуждать ситуацию, искать пути решения проблем и искать средства. В конце концов, на том бедном Донбассе платятся огромные налоги за нанесение экологического ущерба. А что там делается для решения этих экологических проблем?", — заявил он.

Чиновник считает, что главной угрозой для региона является минерализация и добавил, что похожая ситуация складывается и в Крыму.

Он также добавил, что говоря о проблемах Донбасса больше говорят о средствах для восстановления инфраструктуры, но не говорят об экологии. При этом он не исключает, что если ничего не делать — то получим пустыню на Донбассе.

"Если мы будем так себя вести, зачем нам что-то там восстанавливать, если там жить нельзя будет? Что восстанавливать?!.. Да. Но надо делать. А я не вижу, чтобы кто-то делал. Одни только ответы, что либо нет средств, либо нет проблемы. Проблема есть — это несомненно. То, что нет средств — понятно. Но это означает лишь, что надо искать те средства. А не замалчивать наличие проблемы", — добавил Тука.

Об аминистии для ополченцев

Тука подчеркнул, что является сторонником амнистии для части участников незаконных вооруженных формирований. По его мнению, амнистия может помочь прекратить войну на Донбассе.

"Во-первых. Всем известна пословица, что загнанная в угол крыса становится опасной. Так у меня вопрос: а стоит ли эту крысу загонять в тупик и нарываться на еще большую опасность?, — говорит Тука, добавляя: — Во-вторых. Я не помню сейчас точное количество боевиков, которые сложили оружие и воспользовались программой СБУ "Вернись домой". Речь уже идет о нескольких сотнях. То скольким, как думаете, нашим ребятам спасло жизнь то, что несколько сотен потенциальных убийц сложили оружие?".

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Чиновник отмечает, что в мире есть достаточно стран, которым удалось прекратить военный конфликт с помощью амнистии. В качестве примера он приводит прекращение Второй чеченской войны, конфликтов в балканских странах, Колумбии и Ирландии.

По словам Туки, наибольшее сопротивлении амнистии исходит от людей, которые не понимают реальной обстановки на войне.При этом, отмечает замминистра, среди ветеранов и действующих бойцов АТО мало сторонников идеи воевать до последнего патрона.

"Поэтому я выступаю за амнистию. Амнистия, с моей точки зрения, должна быть индивидуальной, а не сплошной. Надо разработать определенные требования для применения этой амнистии. И мне кажется, что внедрение этой амнистии не просто быстрее принесет мир в Украину — оно спасет немало жизней наших людей", — пояснил Тука.