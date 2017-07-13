Сможет ли прожить Украина без кредитов МВФ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В текущем году Украина, скорее всего, останется со своими финансовыми проблемами один на один. Киев ожидал, что МВФ в этом году даст 5 млрд. долларов кредитов, однако тот дал лишь миллиард, и то под гарантии правительства принять земельную и пенсионную реформу.

Однако власть не выполнила взятые на себя обязательства, поэтому МВФ отложил на осень решение по выделению очередного транша на сумму 1,9 млрд долларов. Впрочем, по мнению экспертов, МВФ вряд ли вообще даст деньги в этом году. Во-первых, осенью начинается бюджетный процесс, а МВФ пока не увидит закон о бюджете, денег не дает в принципе. Во-вторых, маловероятно, что правительство успеет до осени принять такие болезненные для общества пенсионные и земельные реформы, чего требует МВФ.

"Существует высокая вероятность, что транш будет предоставлен не только осенью, но и в принципе, не будет предоставлен до конца текущего года. Поэтому, с этой точки зрения здесь, естественно, всплывают негативные вещи. Естественно, правительству легче, когда приходят внешние источники, легче балансировать доходную часть бюджета, легче выполнять расходную часть. Если этот транш не приходит, то это сказывается на бюджетном дефиците, это сказывается на курсе гривне к доллару, поскольку это один из ресурсов для стабилизации гривны, это сказывается на иных внешних источниках, от которых зависит судьба страны, бюджета, правительства и так далее. Если не работает МВФ, то не идут прямые инвестиции, не идут поступления от ЕБРР, других ресурсов. То есть, все те источники, которые должны поступать, и на которые надеется наше правительство, они тормозятся потому, что не приходят транши МВФ", — заявил профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников на пресс-конференции РИА Новости Украина.

В условиях отсутствия денежных вливаний со стороны МВФ Украина может лишиться значительной части кредитных ресурсов. В частности, могут быть приостановлены программы Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. ЕБРР, к слову, уже заявил, что может не дать кредит на закупку импортного газа, если "Нафтогаз Украины" не предоставит в ближайшее время финансовый план. Куда большие страна получит репутационные потери, поскольку не может выполнять взятые на себя обязательства и проводить системные реформы.

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"Премьер заявил, что необходимо принимать новую программу сотрудничества с МВФ. Тем самым, он посылает четкий сигнал, что, то, что осталось от программы очень проблематично выполнить. Настолько проблематично, что он уже не готов делать ставку на выполнение тех условий при получении финансирования, он просто хочет перевернуть игральную доску. МВФ ставит ребром вопрос проведения пенсионной реформы, вопрос рынка земли. Дело в том, что мы все несистемные точечные изменения, которые можно было выдать за реформы, уже провели. А вот когда дело касается системных реформ, которые требуют кардинальных изменений в управлении, то оказалось, что мы не готовы к таким изменениям. Мы вообще не готовы предложить какую-либо модель развития", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников.

Тяжелое похмелье

По данным экономического эксперта Виктора Скаршевского, за историю девяти программ сотрудничества с МВФ Украина никогда не выполняла на все 100% взятых на себя условий. По его словам, страна выполняла только 30-40% обязательств. Провал пенсионной и земельной реформы, а также наращивание дефицита бюджета может привести к отказу МВФ от сотрудничества с Украиной. В таком случае Украине не сможет погасить колоссальные долги, которые она набрала в течение последних лет.

"Проблемы начнутся в 2018-19 годах, потому что на протяжении ближайших трех лет Украина должна выплатить 22 миллиарда долларов по внешним долгам. 16 млрд долларов это по прямым внешним долгам и плюс 6 млрд долларов по долгам, гарантированных государством… То есть, Украина уверенно движется к очередному дефолту, пребывая в техническом дефолте, поскольку не выплатила долг России в 3 млрд долларов относительно которых идут сейчас судебные процессы", — заявил на пресс-конференции Виктор Скаршевский.

По данным экспертов, пока золотовалютных резервов (17 млрд. долларов) достаточно для покрытия дефицита торгового баланса, однако без международной финансовой помощи резервы быстро истощатся. В таком случае Нацбанк будет печатать ничем не обеспеченную гривну, что быстро приведет к ее обесцениванию. Как отметил экономист Алексей Плотников, уже в этом году инфляция может вырасти с прогнозируемых НБУ 11,8% до 14-15%.

Украинская власть, массово набирая кредиты МВФ и подписывая без оглядки все документы, загнала сама себя в экономический и политический цугцванг. Если Кабмин выполнит требования МВФ и примет пенсионную и земельную реформу, это приведет к массовому обнищанию народа, что выльется в политический и кризис и отставку правительства. Непринятие требований МВФ грозит гиперинфляцией и дефолтом страны с дальнейшим обнищанием народа. В любом случае, экономическую близорукость власти будет расхлебывать население.