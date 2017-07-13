Украине не нужно сотрудничество с МВФ в сегодняшнем виде - эксперт

"МВФ Украине не нужен в том виде, в котором сейчас происходит это сотрудничество. Вот это мой вывод", — заявил Виктор Скаршевский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Провал пенсионной и земельной реформы, а также наращивание дефицита бюджета может привести к отказу МВФ от сотрудничества с Украиной. В таком случае Украине не сможет погасить колоссальные долги, которые она набрала в течение последних лет.

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По данным экспертов, пока золотовалютных резервов (17 млрд долларов) достаточно для покрытия дефицита торгового баланса, однако без международной финансовой помощи резервы быстро истощатся.