Украина и МВФ: Данилюк обсудил с Лагард вопросы сотрудничества

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард вопросы сотрудничества Украины с фондом, сообщает Минфин в Twitter.

"Министр Данилюк встретился с Лагард в Дубровнике. Обсудили сотрудничество с МВФ: пенсионная, земельная, антикоррупционная реформы, приватизация, государственная фискальная служба", — говорится в сообщении. Детали не раскрываются.

Данилюк принимает участие в конференции "Восстановление развития в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: роль государственного управления и институтов", которая проходит под эгидой Международного валютного фонда и Центрального банка Хорватии в хорватском городе Дубровник.

На минувшей неделе Нацбанк изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.