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11.07.201714:05
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    Украина и МВФ: Данилюк обсудил с Лагард вопросы сотрудничества

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (445)

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    Как отмечается, стороны обсудили сотрудничество с МВФ: пенсионная, земельная, антикоррупционная реформы, приватизация, государственная фискальная служба.
    Министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард вопросы сотрудничества Украины
    @minfin_ukraine

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард вопросы сотрудничества Украины с фондом, сообщает Минфин в Twitter.

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    "Министр Данилюк встретился с Лагард в Дубровнике. Обсудили сотрудничество с МВФ: пенсионная, земельная, антикоррупционная реформы, приватизация, государственная фискальная служба", — говорится в сообщении. Детали не раскрываются.

    Данилюк принимает участие в конференции "Восстановление развития в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: роль государственного управления и институтов", которая проходит под эгидой Международного валютного фонда и Центрального банка Хорватии в хорватском городе Дубровник.

    На минувшей неделе Нацбанк изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

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