Украина – МВФ. Негативные последствия задержки очередного транша - пресс-конференция

В среду, 12 июля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина — МВФ. Негативные последствия задержки очередного транша".

МВФ отложил до осени решение о выделении Украине пятого транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Это ставит под вопрос финансовую стабильность страны, поскольку курс гривны уже давно тесно связан с международными кредитами. Любая весть о приостановке транша сразу же ослабляет курс и, наоборот, укрепляет гривну после новостей о новом кредите.

В последнее время, отмечают эксперты, наблюдается охлаждение отношений между МВФ и Украиной. Если в 2015 году Фонд одолжил стране 6,7 миллиардов долларов, то в прошлом году — только миллиард, что серьезно осложнило финансовое положение страны. Лишь после массового повышения тарифов на услуги ЖКХ Фонд продолжил финансирование украинской власти. В этом году МВФ дал правительству миллиард долларов, и то — под честное слово провести так называемые непопулярные реформы, а именно повысить пенсионный возраст (путем сокращения дефицита Пенсионного фонда), а также отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Однако Верховная Рада вряд ли рассмотрит до осени эти вопросы, а это, в свою очередь, может лишить страну международных кредитов на 4,4 млрд долларов. После МВФ могут сократить свои проекты кредитования Мировой банк, ЕБРР и другие финансовые институты. Тогда вряд ли осуществятся планы Минфина разместить за рубежом еврооблигации. Приостановка международных финансовых вливаний будет серьезным ударом для украинской экономики. Это минус для финансовой и курсовой стабильности Украины, потому что любое, даже временное приостановление программы сотрудничества с МВФ — это негативный сигнал для инвесторов, отмечают эксперты. При этом премьер Владимир Гройсман считает, что следует пересмотреть отношения с МВФ и что Украина нуждается в новой программе сотрудничества.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Плотников, профессор, доктор экономических наук

Евгений Олейников, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба"

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 июля в 12.00

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