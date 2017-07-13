Перпендикуляры. Чем украинское общество отличается от европейского

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Иерархия ценностей у стремящихся "в Европу" украинцев отличается от европейской, при этом далеко не всегда граждане Украины ясно и непротиворечиво представляют себе, что это вообще такое — "европейские ценности". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом Горшенина в апреле-мае 2017 года.

Всего опрошены 2000 человек на подконтрольных Киеву территориях, кроме того, была проведена работа в фокус-группах.

Что люди ценят

Согласно результатам опроса в фокус-группах, сегодня в сознании украинцев довольно часто доминируют ценности личного благополучия: здоровье, успех, достаток, счастливая семья, отсутствие стрессов, реже — интеллектуальное и личностное развитие.

Как отмечают социологи, "на втором месте оказались связанные с этим ценности патерналистской направленности: качественная и бесплатная медицина, достойные пенсии, социальные выплаты, обеспеченность рабочими местами, соразмерные доходам цены, стабильность".

И лишь в последнюю очередь участники фокус-групп упоминают ценности, которые регулируют сосуществование в обществе и которые, по мнению исследователей из Института Горшенина, условно можно назвать "европейскими": верховенство права, демократия, свобода слова, честность/прозрачность, стремление предоставить всем гражданам равные возможности…

Отметим, что много из перечисленного вовсе не какая-то ценностная "монополия Европы", кто же и на евразийском пространстве станет оспаривать важность честности, законности, равных возможностей для всех?

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Как сообщил принимавший участие в презентации результатов исследования директор украинского представительства Фонда Фридриха Эберта Маттес Бубе, он следит за соцопросами, проводимыми в России, и — заметил "некоторую противоречивость".

"Россияне настолько гордятся своей страной, они гордятся тем, что они захватили и аннексировали Крым, они гордятся своей нацией. Но при этом большинство людей стремятся жить по европейским ценностям… Это звучит противоречиво", — сказал Бубе.

Он не пояснил, в чем видит тут противоречие: разве нельзя гордиться своей страной и при этом ценить, например, демократию и свободу слова?

А вот с некоторыми другими "евроценностями" совместимости действительно нет — но так не только в России.

В Европе "жизнь лучше"?

Исследователи отмечают, что в региональном срезе "европейские ценности" в перечне важнейших упоминали преимущественно в Киеве и во Львове, тогда как в Днепре их артикулировали уже "менее четко".

Вообще, по мере продвижения на Восток палитра упомянутых "европейских ценностей" сужается, их менее четко артикулируют, говорится в отчете по результатам исследования. Зато "возрастает уклон в патернализм, ностальгия по определенности и благам Советского Союза".

Что ж, теперь сами воспоминания о достижениях советской эпохи на Украине фактически под запретом (десоветизация)… Но и относительно восприятия украинцами Европы есть вопросы. По словам Бубе, складывается впечатление, что в представлении украинцев (как евроскептиков, так и еврооптимистов) Евросоюз — "это образ лучшей жизни, по крайней мере, в материальном измерении".

То есть, если не советские блага, так подавай блага европейские. Но подавать просто так никто ничего не будет… И трудовые мигранты массово едут из вполне, казалось бы, свободной уже Украины в Европу (но и в Россию) вовсе не за дополнительными какими-то свободами — за евро и за рублём.

Голосуй, не голосуй…

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (58,3%) считают, что качество их жизни не зависит от того, как они голосуют на выборах, противоположного мнения придерживается 35% (еще 6,7% затруднились с ответом).

Самый большой уровень толерантности украинцы готовы проявить к людям другой национальности и к тем, кто говорит на другом языке — их, в большинстве, готовы воспринимать как близких друзей.

Отметим, что это противоречит политической практике в постмайданной Украине — языковые квоты на радио и ТВ, запрет русских фильмов, книг, нападения радикалов на Российский центр науки и культуры и т. д.

А вот уровень толерантности к ЛГБТ-сообществу — самый низкий: каждый третий украинец (39,3%) не согласен принимать представителей секс-меньшинств ни в каком качестве. В фокус-группах большинство респондентов высказались против гей-парадов, отметили социологи. В Европе этого, пожалуй, не оценят.

"Безусловно, взгляды, культура украинцев кардинально отличаются от культуры европейцев… украинское общество в значительной мере отличается от общества европейского", — констатировал политолог Константин Матвиенко. При этом, по его убеждению, во многом украинцы даже "обогнали" европейцев (так, украинское волонтерство эксперт почему-то считает "абсолютной социальной новацией").

Впрочем, "активизм" украинцев, возможно, не так высок, как кажется. Так, по результатам исследования, лишь каждый десятый респондент (10,5%) принимает активное участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта (41,2% указали, что делают это в меру возможностей, 48,3% — совсем не принимают участия).