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    Аналитика и комментарии

    Перпендикуляры. Чем украинское общество отличается от европейского

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    Для украинцев по-прежнему важны ценности патерналистской направленности - качественная и бесплатная медицина, достойные пенсии, социальные выплаты, обеспеченность рабочими местами, соразмерные доходам цены, стабильность.
    Флаг Украины
    УНИАН

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Иерархия ценностей у стремящихся "в Европу" украинцев отличается от европейской, при этом далеко не всегда граждане Украины ясно и непротиворечиво представляют себе, что это вообще такое — "европейские ценности". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом Горшенина в апреле-мае 2017 года. 

    Всего опрошены 2000 человек на подконтрольных Киеву территориях, кроме того, была проведена работа в фокус-группах.

    Что люди ценят

    Согласно результатам опроса в фокус-группах, сегодня в сознании украинцев довольно часто доминируют ценности личного благополучия: здоровье, успех, достаток, счастливая семья, отсутствие стрессов, реже — интеллектуальное и личностное развитие.

    Флаг Украины
    Украинское фото
    Необандеровская Украина представляет опасность для Европы - историк

    Как отмечают социологи, "на втором месте оказались связанные с этим ценности патерналистской направленности: качественная и бесплатная медицина, достойные пенсии, социальные выплаты, обеспеченность рабочими местами, соразмерные доходам цены, стабильность".

    И лишь в последнюю очередь участники фокус-групп упоминают ценности, которые регулируют сосуществование в обществе и которые, по мнению исследователей из Института Горшенина, условно можно назвать "европейскими": верховенство права, демократия, свобода слова, честность/прозрачность, стремление предоставить всем гражданам равные возможности… 

    Отметим, что много из перечисленного вовсе не какая-то ценностная "монополия Европы", кто же и на евразийском пространстве станет оспаривать важность честности, законности, равных возможностей для всех? 

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    Как сообщил принимавший участие в презентации результатов исследования директор украинского представительства Фонда Фридриха Эберта Маттес Бубе, он следит за соцопросами, проводимыми в России, и — заметил "некоторую противоречивость". 

    "Россияне настолько гордятся своей страной, они гордятся тем, что они захватили и аннексировали Крым, они гордятся своей нацией. Но при этом большинство людей стремятся жить по европейским ценностям… Это звучит противоречиво", — сказал Бубе.

    Он не пояснил, в чем видит тут противоречие: разве нельзя гордиться своей страной и при этом ценить, например,  демократию и свободу слова? 

    А вот с некоторыми другими "евроценностями" совместимости действительно нет — но так не только в России.

    В Европе "жизнь лучше"?

    Исследователи отмечают, что в региональном срезе "европейские ценности" в перечне важнейших упоминали преимущественно в Киеве и во Львове, тогда как в Днепре их артикулировали уже "менее четко".

    7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе

    Вообще, по мере продвижения на Восток палитра упомянутых "европейских ценностей" сужается, их менее четко артикулируют, говорится в отчете по результатам исследования. Зато "возрастает уклон в патернализм, ностальгия по определенности и благам Советского Союза".

    Что ж, теперь сами воспоминания о достижениях советской  эпохи на Украине фактически под запретом (десоветизация)… Но и относительно восприятия украинцами Европы есть вопросы. По словам Бубе, складывается впечатление, что в представлении украинцев (как евроскептиков, так и еврооптимистов) Евросоюз — "это образ лучшей жизни, по крайней мере, в материальном измерении".

    То есть, если не советские блага, так подавай блага европейские. Но подавать просто так никто ничего не будет… И трудовые мигранты массово едут из вполне, казалось бы, свободной уже Украины в Европу (но и в Россию) вовсе не за дополнительными какими-то свободами — за евро и за рублём.

    Голосуй, не голосуй…

    Согласно результатам опроса, большинство украинцев (58,3%) считают, что качество их жизни не зависит от того, как они голосуют на выборах, противоположного мнения придерживается 35% (еще 6,7% затруднились с ответом).

    Самый большой уровень толерантности украинцы готовы проявить к людям другой национальности и к тем, кто говорит на другом языке — их, в большинстве, готовы воспринимать как близких друзей. 

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинский национализм плохо клеится с европейскими ценностями - Волошин

    Отметим, что это противоречит политической практике в постмайданной Украине — языковые квоты на радио и ТВ, запрет русских фильмов, книг, нападения радикалов на Российский центр науки и культуры и т. д.

    А вот уровень толерантности к ЛГБТ-сообществу — самый низкий: каждый третий украинец (39,3%) не согласен принимать представителей секс-меньшинств ни в каком качестве. В фокус-группах большинство респондентов высказались против гей-парадов, отметили социологи. В Европе этого, пожалуй, не оценят. 

    "Безусловно, взгляды, культура украинцев кардинально отличаются от культуры европейцев… украинское общество в значительной мере отличается от общества европейского", — констатировал политолог Константин Матвиенко. При этом, по его убеждению, во многом украинцы даже "обогнали" европейцев (так, украинское волонтерство эксперт почему-то считает "абсолютной социальной новацией").

    Впрочем, "активизм" украинцев, возможно, не так высок, как кажется. Так, по результатам исследования, лишь каждый десятый респондент (10,5%) принимает активное участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта (41,2%  указали, что делают это в меру возможностей, 48,3% — совсем не принимают участия).

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