Европа и США давно все поняли про Украину - Рабинович

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Западные политики перестали договариваться с Украиной и предпочитают решать проблемы государства без участия его представителей, заявил в комментарии РИА Новости Украина внефракционный нардеп Вадим Рабинович.

"Европа и Соединенные Штаты давно все поняли про Украину и ее политиков. Судите сами, G-20 разговаривает про Украину, а Украина на этих встречах не представлена. В Варшаве проходит Саммит "Трех морей", двенадцать стран обсуждают дела Украины, а самой страны нет. Параллельно на сайте Белого дома появилась информация о том, что Украина вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, поддерживая Хилари Клинтон. Я думаю, что если сопоставить все эти события, можно многое понять", — отметил Рабинович.

Кроме того, депутат прокомментировал перенесение на сентябрь принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса, о котором в последнее время часто говорили украинские политики.

"О чем можно говорить, если сам глава Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что "закон хороший, выдержанный, но я его еще не видел…" Теперь вот эту инициативу перенесли на сентябрь. С чем это связано? Думаю, с банальной нехваткой времени. За одну неделю власть хочет успеть очень много вещей — и одну реформу "пропихнуть", и другую, да еще и шесть депутатов ждут снятия с них неприкосновенности. Хотя никто их не посадит, а только сделают вид, что посадят", — подытожил Рабинович.