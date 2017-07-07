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    Украинские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

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    Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Донецкий "Олимпик" и "Александрия" узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы. Как сообщает "Футбол 24", оба украинских клуба, которые будут начинать борьбу в турнире с этого раунда, будут несеянными.

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    Полный список потенциальных соперников "Олимпика" и "Александрии" выглядит следующим образом (жеребьевка стадии состоится 14 июля): "Атлетик" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Спарта" (Чехия), "Милан" (Италия), "ПСВ" (Нидерланды), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "ПАОК" (Греция), "Бордо" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Марсель" (Франция), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Фрайбург" (Германия), "Аустрия" (Австрия), "Панатинаикос" (Греция), "Маритиму" (Португалия), "Сьон" (Швейцария), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)/"КР" (Исландия), "Галатасарай" (Турция)/"Эстерсунн" (Швеция), "Астра" (Румыния)/"Зира" (Азербайджан), "Митьюлланд" (Дания)/"Ференцварош" (Венгрия), "Хайдук" (Хорватия)/"Левски" (Болгария), "Динамо Минск" (Беларусь)/"Работнички" (Македония), "Лех" (Польша)/"Хеугесунн" (Норвегия), "Аполлон" (Кипр)/"Заря" (Молдова), "ХИК" (Финляндия)/"Шкендия" (Македония), "Млада Болеслав" (Чехия)/"Шемрок Роверс" (Ирландия).

    Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар", поскольку УЕФА разводит клубы обеих стран при жеребьевках.  Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.

    Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" из Англии выиграл у амстердамского "Аякса" в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевал трофей.

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