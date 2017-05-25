Моуринью стал тренером-рекордсменом после победы "МЮ" в Лиге Европы

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

Накануне вечером английский "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский "Аякс" в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл данный трофей.

@ManUtd Финал Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" - "Аякс"

В сезоне-2002/03 португальский тренер выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) с "Порту", с которым через год стал победителем Лиги чемпионов.

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Еще один титул победителя главного клубного турнира Европы Моуринью завоевал с миланским "Интером" в сезоне-2009/10.