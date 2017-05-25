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    Спорт

    Моуринью стал тренером-рекордсменом после победы "МЮ" в Лиге Европы

    (обновлено: )25
    Английский "Манчестер Юнайтед" под руководством португальского тренера обыграл со счетом 2:0 амстердамский "Аякс" в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл данный трофей.
    Жозе Моуринью перед финалом Лиги Европы
    @ManUtd

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

    Накануне вечером английский "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуринью обыграл со счетом 2:0 амстердамский "Аякс" в финале Лиги Европы и впервые в своей истории выиграл данный трофей.

    @ManUtd
    Финал Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" - "Аякс"

    В сезоне-2002/03 португальский тренер выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название Лиги Европы) с "Порту", с которым через год стал победителем Лиги чемпионов.

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    Еще один титул победителя главного клубного турнира Европы Моуринью завоевал с миланским "Интером" в сезоне-2009/10.

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