"Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" и стал победителем Лиги Европы

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" из Англии выиграл у амстердамского "Аякса" в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевал трофей.

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Встреча, прошедшая в среду вечером в Стокгольме, завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. Голы на счету Поля Погба (18-я минута) и Генриха Мхитаряна (48).

@ManUtd Финал Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" - "Аякс". Генрих Мхитарян

"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, но при этом ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.