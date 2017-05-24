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    Спорт

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" и стал победителем Лиги Европы

    (обновлено: )7
    Финал Лиги Европы. Манчестер Юнайтед - Аякс
    @ManUtd

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" из Англии выиграл у амстердамского "Аякса" в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевал трофей.

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    Встреча, прошедшая в среду вечером в Стокгольме, завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. Голы на счету Поля Погба (18-я минута) и Генриха Мхитаряна (48).

    @ManUtd
    Финал Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" - "Аякс". Генрих Мхитарян

    "Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, но при этом ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

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