Болельщики "Челси" кричали Моуринью, что он иуда

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Болельщики лондонского "Челси" во время матча 1/4 финала Кубка Англии по футболу с "Манчестер Юнайтед" кричали главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью, что он иуда. Об этом сообщается на официальном сайте "МЮ".

Поединок, прошедший в понедельник вечером в Лондоне, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Н'Голо Канте.

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"Они могут кричать все, что хотят, но я — профессионал, и я буду защищать свой клуб, — заявил Моуринью на пресс-конференции, текст которой опубликован на официальном сайте "МЮ". — До момента, пока у них не появится тренер, который выиграет для них четыре чемпионата, я буду номером один. Когда у них появится этот человек, я стану номером два. Но до этого момента иуда является номером один".

Португалец дважды являлся главным тренером "Челси" (с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год), выиграв с командой три чемпионата Англии. До прихода Моуринью в "Челси" клуб становился чемпионом Англии лишь в сезоне-1954/55.