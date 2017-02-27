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    Второй кубок Моуринью. "МЮ" победил "Саутгемптон" в финале Кубка лиги

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    Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуринью. В составе "Манчестер Юнайтед" дубль сделал Златан Ибрагимович (19-я и 87-я минута), еще один гол забил Джесси Лингард (38).
    Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в финале Кубка английской футбольной лиги.

    Игроки Манчестер Юнайтед в ожидании электрички
    SoccerAM, twitter
    Моуриньо после третьего поражения пересадил игроков "МЮ" на электричку

    Смотрите также: "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуринью. В составе "Манчестер Юнайтед" дубль сделал Златан Ибрагимович (19-я и 87-я минута), еще один гол забил Джесси Лингард (38). У "Саутгемптона" дублем отметился Маноло Габбьядини (45, 48).

    "Манчестер Юнайтед" в пятый раз в своей истории стал победителем Кубка лиги.

    Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Блэкберном" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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