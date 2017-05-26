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    Восемь футболистов "Манчестер Юнайтед" вошли символическую в команду ЛЕ

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    Кроме игроков победителей Лиги Европы в команду сезона попали голкипер Серхио Альварес ("Сельта"), защитники Жереми Морель ("Лион") и Маттейс де Лигт ("Аякс"), нападающий Александр Ляказетт ("Лион") и другие.
    Манчестер Юнайтед - победитель Лиги Европы
    @ManUtd

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Восемь футболистов "Манчестер Юнайтед" попали в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2016/17, сообщает пресс-служба УЕФА.

    В частности, такой чести удостоились голкипер Серхио Ромеро, защитники Антонио Валенсия, Эрик Байи, Дэйли Блинд, полузащитники Андер Эррера, Поль Погба, Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович.

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    "Манчестер Юнайтед" в среду, 24 мая, в Стокгольме в финале Лиги Европы победил амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

    Кроме игроков "Манчестера" в команду сезона Лиги Европы попали:

    Голкипер: Серхио Альварес ("Сельта");

    Защитники: Густаво Кабраль ("Сельта"), Жереми Морель ("Лион"), Маттейс де Лигт ("Аякс");

    Полузащитники: Пабло Эрнандес ("Сельта"), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Корентин Толиссо ("Лион") и Амин Юнес ("Аякс");

    Нападающие: Александр Ляказетт ("Лион") и Бертран Траоре ("Аякс").

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