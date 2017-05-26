Восемь футболистов "Манчестер Юнайтед" вошли символическую в команду ЛЕ

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Восемь футболистов "Манчестер Юнайтед" попали в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2016/17, сообщает пресс-служба УЕФА.

В частности, такой чести удостоились голкипер Серхио Ромеро, защитники Антонио Валенсия, Эрик Байи, Дэйли Блинд, полузащитники Андер Эррера, Поль Погба, Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович.

"Манчестер Юнайтед" в среду, 24 мая, в Стокгольме в финале Лиги Европы победил амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

Кроме игроков "Манчестера" в команду сезона Лиги Европы попали:

Голкипер: Серхио Альварес ("Сельта");

Защитники: Густаво Кабраль ("Сельта"), Жереми Морель ("Лион"), Маттейс де Лигт ("Аякс");

Полузащитники: Пабло Эрнандес ("Сельта"), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Корентин Толиссо ("Лион") и Амин Юнес ("Аякс");

Нападающие: Александр Ляказетт ("Лион") и Бертран Траоре ("Аякс").