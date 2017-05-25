"Манчестер Юнайтед" vs "Аякс": все голы и лучшие моменты финала ЛЕ

Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл у амстердамского "Аякса" в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевал трофей.

Встреча, прошедшая в среду вечером в Стокгольме, завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. Голы на счету Поля Погба (18-я минута) и Генриха Мхитаряна (48).

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"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, но при этом ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

После победы "МЮ" португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.