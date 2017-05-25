наверх
25.05.201702:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Манчестер Юнайтед" vs "Аякс": все голы и лучшие моменты финала ЛЕ

    (обновлено: )6
    "Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, однако еще ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

    Манчестер Юнайтед - Аякс - 1:2 от Мир спорта на Rutube.

    Мир спорта

    Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл у амстердамского "Аякса" в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевал трофей.

    Встреча, прошедшая в среду вечером в Стокгольме, завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. Голы на счету Поля Погба (18-я минута) и Генриха Мхитаряна (48).

    Читайте также: Решение в силе. Паралимпийцы РФ по-прежнему вне игры

    "Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, но при этом ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

    После победы "МЮ" португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Кровавый теракт в Манчестере
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ