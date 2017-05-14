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    "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" и не попадет в ЛЧ

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Харри Кейн (48). У "МЮ" гол забил Уэйн Руни (71).
    Встреча Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
    @ManUtd

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" в матче 37-го тура чемпионата Англии и не сможет попасть в Лигу чемпионов по итогам выступления в английской премьер-лиге.

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Харри Кейн (48). У "МЮ" гол забил Уэйн Руни (71).

    Матч стал последним для "Тоттенхэма" на стадионе "Уайт Харт Лейн". Арена будет снесена, а на ее месте будет построен новый стадион.

    "Манчестер Юнайтед" с 65 очками после 36 игр идет на шестом месте в таблице и уже не поднимется на четвертую строчку, дающую право принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Чтобы его получить, "красным дьяволам" теперь необходимо побеждать в финале Лиги Европы, в котором они 24 мая сыграют с амстердамским "Аяксом".

    "Тоттенхэм" набрал 80 очков и гарантировал себе второе место по итогам чемпионата.

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