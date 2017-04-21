наверх
21.04.201700:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы

    3

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" обыграли "Андерлехт" из Бельгии в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира.

    Игра прошла в четверг в Манчестере и завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счетом 2:1.

    Голы забили Генрих Мхитарян (на 10-й минуте) и Маркус Рэшфорд (107). У "Андерлехта" на 32-й минуте мяч забил Софьян Ханни. В первом матче в Брюсселе 13 апреля была зафиксирована ничья – 1:1, сообщает Р-Спорт.

    Соперник английского клуба по полуфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне в пятницу.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Николай Мартыненко
      Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
      Снег в Одессе
      Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
      Олег Скрипка. Архивное фото
      Языковая зачистка. Табу на русский
      На месте стрельбы в центре Парижа
      ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа