"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" обыграли "Андерлехт" из Бельгии в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира.

Игра прошла в четверг в Манчестере и завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счетом 2:1.

Голы забили Генрих Мхитарян (на 10-й минуте) и Маркус Рэшфорд (107). У "Андерлехта" на 32-й минуте мяч забил Софьян Ханни. В первом матче в Брюсселе 13 апреля была зафиксирована ничья – 1:1, сообщает Р-Спорт.

Соперник английского клуба по полуфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне в пятницу.