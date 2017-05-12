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    "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы по футболу

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:1. В первом матче, который прошел в испанском Виго 4 мая, победу со счетом 1:0 одержал "МЮ".
    Лига Европы. Матч Манчестер Юнайтед - Сельта. Маруан Феллайни
    @ManUtd

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" пробились в финал Лиги Европы по футболу, сыграв вничью с испанской "Сельтой" в ответном полуфинальном матче.

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Маруан Феллайни (17-я минута), у "Сельты" отличился Факундо Ронкалья (85), который спустя четыре минуты получил прямую красную карточку. У "Манчестера" удаление на 88-й минуте заработал защитник Эрик Байи.

    @ManUtd
    Лига Европы. Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сельта"

    В первом матче, который прошел в испанском Виго 4 мая, победу со счетом 1:0 одержал "МЮ".

    Финал Лиги Европы, в котором соперником "Манчестер Юнайтед" станет амстердамский "Аякс", пройдет в Стокгольме 24 мая.

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    Накануне определились финалисты Лиги чемпионов: за самый престижный клубный футбольный трофей сразятся "Реал" (Мадрид" и туринский "Ювентус".

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