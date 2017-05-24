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    В среду пройдет финал Лиги Европы

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    Отметим, что для команд "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" данная встреча окажется пятой очной в турнирах УЕФА. В предыдущих четырех поединках каждая команда получила по две победы.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Команды "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА, который состоится на "Френдс Арене" в Стокгольме, сообщает сайт УЕФА.

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    Для команд данная встреча окажется пятой очной в турнирах УЕФА. В предыдущих четырех поединках каждая команда получила по две победы.

    Напомним, сборная Украины 11 июня проведет поединок квалификационного раунда ЧМ-2018. Соперником станет Финляндия. А 6 июня сборная сыграет товарищеский матч против Мальты.

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