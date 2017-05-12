УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Лиона", "Аякса" и "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении французского "Лиона", голландского "Аякса" и английского "Манчестер Юнайтед" по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте организации.

"МЮ" вменяется задержка начала домашней встречи с испанской "Сельтой", которая прошла в четверг и завершилась вничью 1:1. Также УЕФА открыл дела в отношении футболистов Эрика Байи ("МЮ") и Факундо Ронкальи ("Сельта"), которые получили по прямой красной карточке в концовке матча. Они пропустят как минимум по одному матчу еврокубков.

"Лион" ожидает разбирательство из-за поведения фанатов, которые в четверг во время домашнего матча с "Аяксом" (3:1) использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы, а также прорывались на газон. Также французский клуб может быть наказан за блокирование лестничных пролетов стадиона. Фанаты "Аякса" совершали вандальные действия на трибунах.

Все дела будут рассмотрены дисциплинарной инстанцией УЕФА 20 июля.

В финале Лиги Европы, который пройдет 24 мая в Стокгольме, встретятся "МЮ" и "Аякс".

Ранее сообщалось, что голландский "Аякс" проиграл французскому "Лиону" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы, но по сумме двух игр пробился в финал турнира.